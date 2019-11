“Vi er også bare mennesker”

Christina Nielsen og Kim Bach-Laursen er to af de hjemløse, der har fået hjælp på Fronten og Møllen. For Christina er kampen for en bolig ikke slut endnu, mens Kim har været så heldig at få en midlertidig bolig, så han nu er ovre ’første hurdle’ og ved at finde fodfæste igen.

Hjemløshed har mange ansigter, to af dem er 40-årige Christina Nielsen og ditto Kim Bach-Laursen. Det er blandt andre dem, der får gavn af de penge, som bliver indsamlet ved ’Rock for Hjemløse’.

Af Mia Thomsen

”Folk tror, at en hjemløs er sådan en på risten med en bajer i hånden.”

Ordene kommer fra 40-årige Christina Nielsen, der er vant til fordommene og uvidenheden omkring hjemløse. Hun har selv været uden fast bolig i to år. Hun boede en overgang i en lejlighed i Ellebo, men blev sat på gaden 1. juli i år, fordi blokkene skal rives ned.

”Nu bor jeg på bænk 47, stuen midtfor, i Damgårdsparken i Ballerup,” siger hun med et skævt smil.

Men der er ikke meget at smile over, for hun er led og ked af livet som hjemløs og føler ikke, hun kan komme videre i sit liv, før hun får fast tag over hovedet.

”Jeg har drukket i 15 år, men for halvandet år siden fik jeg selv nok af det liv og har nu været fra det og på antabus i halvandet år. Jeg vil virkelig gerne videre i mit liv, men jeg føler jeg sidder fast. Jeg mangler en base, et hjem,” siger hun og uddyber:

”Så længe jeg ikke har en bolig, kan jeg heller ikke få et arbejde, selvom jeg gerne vil. Uden base, ingen job. Ingen job, ingen penge. Den er ikke så meget længere. Det er det jeg siger hele tiden: Giv mig et hundehus med plads til en seng og en kommode, så har jeg et arbejde i morgen.”

Man føler sig fortabt

Christina Nielsen er langt fra den eneste i Ballerup, der har mærket hjemløshed på egen krop. Kim Bach-Laursen, der ligesom Christina er 40 år gammel, har også været der. Men i modsætning til Christina har han været så heldig at få en midlertidig bolig på Engagergård ude ved Kildedal, mens han venter på en permanent bolig.

For halvandet år siden gik Kim, der er født og opvokset i Ballerup, ned med flaget, mistede sin tøjforretning og lejligheden i Gentofte.

”Jeg endte på et herberg i Glostrup og boede der i en periode, indtil Ballerup Kommune hentede mig hjem igen,” fortæller han.

I dag bor han på et lille værelse på første sal i et hus sammen med to andre ’’heldige’’ hjemløse. I stueetagen bor to flygtningefamilier.

Kim kom i kontakt med Venligboerne på Møllen via Fronten, og har været meget glad for den hjælp, han har fået derigennem. Blandt andet har de frivillige på Møllen sørget for fuld møblering af huset, hvor Kim og de andre hjemløse og flygtninge nu bor.

”Når man står som hjemløs, kan det hele godt virke fuldkommen uoverskueligt. Man føler sig fortabt og løber tit panden mod en mur. Det kan være ganske små ting, men når der er rigtig mange småting, hober de sig op, og så er det rart med nogle ressourcestærke mennesker, der kan hjælpe en op igen,” siger Kim og fortsætter:

”Tit handler det også om, at man ikke aner, hvad der findes af muligheder eller hvor man skal gå hen. Jeg havde for eksempel aldrig hørt om Møllen før.”

Vi har brug for hjælp

Både Kim og Christina er med, når der på lørdag bliver samlet ind til de hjemløse ved ’Rock for Hjemløse’ i Baltoppen LIVE. De er frivillige ved koncerten og skal stå i døren, hjælpe med oprydning, opvask og hvad der nu ellers er af praktiske opgaver i løbet af aftenen.

”Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften og håber selvfølgelig på, at det bliver en kæmpe succes,” siger Christina, der også er glad for, at der kommer fokus på, at hjemløshed altså også findes her i Ballerup.

”Det betyder rigtig meget at føle, at vi bliver hørt. Som hjemløs kan man godt føle, at man bliver overset eller set ned på. Men vi er jo altså også bare mennesker, og vi har brug for hjælp. Vi kan ikke komme længere ned, end vi allerede er, så vi har ikke brug for at blive trampet mere på, vi har brug for at blive løftet op.

