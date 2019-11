LSF lægger hal til de yngste fodboldben

Der er indendørsstævne i Smørumhallen for U6-U10 spillere på søndag. Foto: Mikkel Bigandt/Colourbox

fodbold Der er lagt op til en fest for de yngste fodboldspillere, når Smørumhallen den 17. november slår dørene op for Sydbank Pokal Cup.

Af Redaktionen

Ledøje-Smørum Fodbold afholder Sydbank Pokal Cup indendørs stævne for de yngste spillere fra U6 til U10 på søndag.

”Stævnet er en fejring af glæden ved fodbold. Her er der ikke tale om konkurrence eller om at vinde en kamp, og derfor får hver eneste deltager en flot pokal med hjem og bliver hyldet med konfetti ved overrækkelsen. Det kan kun lade sig gøre på grund af samarbejdet med vores sponsor Sydbank”, fortæller Vidar Hansen, Børneformand i Ledøje-Smørum Fodbold.

Sydbank Pokal Cup kører på tredje år, og denne gang har hele 84 hold fra hele Sjælland med piger og drenge i alderen fem til ni år tilmeldt sig. For dem der ikke nåede at få et hold tilmeldt til på lørdag, er der nogle få ledige pladser, når der igen er stævne den 12. januar 2020.

Sydbank Pokal Cup afvikles den 17. november i Ledøje Smørum Idrætscenter, Flodvej 62 i Smørum, fra klokken 8.30 til 18.

