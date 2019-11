Mor og datter: Livet med anoreksi

Hvordan lever man med - og overlever - anoreksi i familien? Hør mor og datter fortælle om deres oplevelser med 'Anoreksi-monstret'.

Af Mia Thomsen

Der er mulighed for at få et indblik i livet med anoreksi, når Bedre Psykiatri på mandag den 18. november klokken 19 inviterer til foredraget ’At leve med Anoreksi-monstret’ i Skovlunde Kulturhus, Indgang 2.

Det er et foredrag ved Vanessa Joy Hobbs, forfatter til bogen ’Flæsk’, og hendes mor, Helle-Monika Hobbs, og som titlen antyder, er det en monstrøs oplevelse at leve med anoreksien indenfor dørene.

Intet er længere, som det var engang. Hverken for den, som er ramt af anoreksi, eller for de pårørende, der rammes af, at deres barn er i anoreksiens vold.

Pårørendeinddragelse er både vigtigt og uundgåeligt i behandlingen mod anoreksi, men hvordan fungerer pårørendeinddragelse i praksis – og hvilke konsekvenser har det for den syge, de pårørende og deres indbyrdes relationer, når man er oppe imod en psykiatrisk sygdom, som har den højeste dødelighed?

Foredraget henvender sig til alle, som vil vide mere om, hvordan man lever med – og overlever – anoreksi i familien.

Under dette personlige foredrag får publikum hele billedet, når mor og datter – ud fra hver deres synsvinkel – deler ud af oplevelserne fra de mange år, hvor anoreksien styrede deres liv.

De deler ud af gode og dårlige erfaringer fra de roller, de har haft i hinandens tilværelse, da anoreksien satte dagsordenen.

De vil blandt andet stille skarpt på spørgsmål som: Kan man stole på sit barn, når barnet har anoreksi? Hvad sker der, når en mor bliver behandler for sit barn? Hvad gør det ved familien, når hver dag bliver en krig?

Alle er velkomne. Foredraget er gratis