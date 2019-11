En hyldest til Helmuth

Ballerup Brass Ensemble spiller hyldestkoncert for Osvald Helmuth i Måløv Kulturhus næste lørdag.

Ballerup Brass Ensemble og solist Charlotte Andersson spiller uddrag af Osvald Helmuths store sangkatalog i Måløv Kulturhus.

Af Mia Thomsen

Lørdag den 16. november klokken 15.30 kan man høre danske revyviser med Ballerup Brass Ensemble i Måløv Kulturhus. Der er gratis adgang til koncerten.

De sange og revyviser, der bliver spillet ved koncerten, er komponeret af Amdi Riis, Svend Gyldmark og Åge Stentoft, de tre komponister har komponeret musik til de danske revyer i mere end 50 år.

Ballerup Brass Ensemble, er opbygget som en klassisk messingkvintet med to trompeter, et horn, en trombone og en tuba. Ensemblet blev stiftet i 2016 ud fra ønsket om at samle de bedste amatørblæsere til at kunne spille et spændende repertoire, der indeholder alt fra Bach til Beatles. Sidenhen har ensemblet udvidet repertoiret for denne blæserbesætning med arrangementer af kendt musik, samt gennem bestilling af ny musik af fremtrædende danske komponister.

Koncertens solist Charlotte Andersson er uddannet ved det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1997 i saxofon og sang. Derudover er hun uddannet som organist ved Sjællands Kirkemusikskole 2011.