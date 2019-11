Skovlunde-firma fik DI’s initiativpris

CEO Alex Ramskov Johannsen fra Biometric Solutions med den digitale passtander, som blandt andet kan ses på Ballerup Rådhus. Foto: Karsten Olesen/KO Produktion.

Biometric Solutions fra Skovlunde har netop fået en flot pris for sin vækst og mod til at vokse. Firmaet laver blandt andet digitale passcannere og fingeraftrykslæsere.

Af Redaktionen

”Muligheder skabes gennem hårdt arbejde, dygtige medarbejdere og ved at skabe værdi for kunderne. Og derfor er det nemt at give prisen til jer i år; for lige netop dét, er I et udtryk for”, sagde formand for DI Hovedstaden Poul Skadhede i sin tale til Biometric Solutions ved prisoverrækkelsen den 1. november på Mileparken i Skovlunde. Her fik virksomheden nemlig DI’s initiativpris 2019.

Prisen uddeles hvert år til en mindre eller mellemstor virksomhed, der har skabt et godt grundlag for vækst gennem initiativ og særlig virkelyst.

I år har kriteriet for prisen været, at vinderen skulle have fokus på det mod og den indsigt, det kræver at igangsætte en markant skalering af virksomheden.

Hurtige pas

Biometric Solutions lever af at levere digitale identifikationsløsninger til en lang række offentlige institutioner, herunder Ballerup Kommune. Deres løsninger er særligt kendt for deres design og brugervenlighed, og de er udviklet i tæt dialog med de offentlige kunder.

På rådhuset i Ballerup Kommune kan borgerne se de karakteristiske hvide passtandere, der tager pasfotos, fingeraftryk og bruges til at skrive under på.

”I har fundet en forretningsmodel, hvor vi som kommune kan få glæde af det her professionelle udstyr og tilbyde en hurtig, digital løsning til borgerne uden store omkostninger for kommunen. Borgerne får en hurtig betjening og sparer en tur til fotografen. Vi har efterhånden fremvist passtanderen til mange forskellige parter – også udenlandske gæster fra eksempelvis Tyskland – og de er meget imponerede. Og det er vi sådan set også selv. Vi er faktisk de hurtigste i Danmark til at lave pas lige nu, takket være jer,” fortalte borgmester Jesper Würtzen (A) ved prisoverrækkelsen.

Stolt virksomhed

Biometric Solutions har eksisteret i knap 10 år, og har de seneste fem år været på en enorm vækstrejse fra tre til 23 ansatte og til at være markedsledende i Danmark inden for deres område.

Og stoltheden blandt medarbejderne, ejerne og direktøren i Biometric Solutions var ikke til at tage fejl af.

”Det er med en vis ydmyghed og en stor glæde, at jeg på vegne af ejerkredsen og medarbejderne tager imod denne pris. Når man vækster som vi gør, og brændende har et ønske om konstant at professionalisere sig, så kan hverdagen godt være en smule hektisk og usikker. Denne her pris er en motivation og en anerkendelse for det store arbejde, vi alle udfører hver dag, og som skal bringe virksomheden videre”, sagde CEO Alex Ramskov Johannsen, da han fik overrakt prisen.

Biometric Solutions har planer om at udvide til det europæiske marked i de kommende år.