Julemysteriet i Skovlunde

Skovlunde Byteater er klar med årets juleforestilling, som kan opleves i kulturhuset fra den 22. til 24. november.

Af Ulrich Wolf

Årets traditionelle juleforestilling fra Skovlunde Byteater hedder ’Mysteriet i Nisseekspressen’ og kan opleves i Skovlunde meget snart.

Nisseekspressen er på vej gennem Danmark til julemandens værksted. Men denne togtur er ikke ligesom alle de andre. For både julemandens kone samt hans lettere excentriske ekskone er ombord. Senere på ruten står nisseagenterne på toget med julemandens lister over artige og uartige børn. I et uopmærksomt øjeblik bliver listerne stjålet. Heldigvis er mesterdetektiven Nis Pa ombord, men kan man finde skurken før de når julemandens værksted?

Tid og sted

Årets juleforestilling er skrevet af Henriette Bredahl Christensen, som også har skrevet de forrige års juleforestillinger, og den er instrueret af Martin Høyer Rasmussen og Troels Mortensen.

Forestillingen er for alle – uanset alder – og bliver spillet i Skovlunde Kulturhus i weekenden 22.-24. november. Den 22. klokken 19 og den 23-24. november klokken 11 og 15

Billetter kan købes på Place2book.dk og yderligere information om forestillingen og teateret kan findes på: www.skovlundebyteater.dk.