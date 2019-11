Tøjbyttemarked for unge

Bæredygtighed og genbrug er hipt - også blandt unge. Derfor holder sognepræst Laila Bomose og organist Lisa Nielsen stort tøjbyttemarked i præstegården i Ballerup i morgen.

Af Mia Thomsen

Alle har tøj, de ikke længere bruger. Ved at bytte med hinanden kan man spare både penge og ressourcer.

Det er tanken bag en nyt arrangement på præstegården i Ballerup, Præstevænget 2A, på lørdag den 16. november, hvor der er tøjbyttemarked fra klokken 14 til 16.

”Her kan du komme med det tøj, som du ikke længere har brug for og få noget nyt og gratis tøj med hjem. Det er godt for dig, din nabo og for miljøet. Og så er det faktisk rigtig hyggeligt,” siger sognepræst Laila Bomose, der sammen med organist Lisa Nielsen står bag tøjbyttemarkedet.

Arrangementet henvender sig primært til unge mellem 13 og 25 år og konceptet er super enkelt: Man tager det tøj med, som man har til overs og tager det med hjem, som man kan bruge. Alt tøjet bliver lagt frem på borde, og så kan man ellers gå rundt og kigge.

Og hvordan kan man så være med til sådan en bæredygtige festdag? Man dukker bare op. Det er gratis og man behøver ikke engang at have noget med selv. De ting som er tilbage når arrangementet er ovre, vil blive givet videre til en lokal velgørenhedsgenbrugsbutik, oplyser arrangørerne.