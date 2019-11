0-2 i årets sidste kamp

Selvom BSF var godt med og havde mange gode chancer, var det FC Thy - ThistedQ der løb med pointene i lørdagens kamp. Foto: FN Sportsfoto

Fodbold Efterårets Gjensidige Kvindeliga blev rundet af med endnu et nederlag, da BSF lørdag tog i mod FC Thy - ThistedQ.

Af redaktionen

November viste sig fra sin yderst våde side, men spillerne lod sig ikke mærke og viste fra start, at det var en kamp, der skulle vindes.

De første tyve minutter bød på flere gode opspil, der pegede mod mål – dog uden at havne der. Det blev i stedet gæsterne, der midt i halvlegen fik scoret, da FC Thy – ThistedQs Sarah Dyrehauge bragte holdet foran efter et angreb med flere afslutninger mod målet.

Thyboerne holdt momentum i nogle minutter, inden BSF igen bed sig fast i kampen med nogle kvalificerede afslutninger, der kunne have givet udligningen.

BSF fik tilspillet sig overtaget i resten af første halvleg med både flere og skarpere afslutninger end gæsterne, men bolden forblev ude af netmaskerne i resten af halvlegen.

Ligelig anden halvleg

FC Thy – ThistedQ sad på bolden fra starten af anden halvleg, men det var alligevel BSF, der tilspillede sig chancerne.

Spillet begyndte dog at blive mere lige fordelt både på boldbesiddelse og chancer, inden scorede gæsternes Matilde Kjeldgaard til 2-0 efter et hjørnespark efter en times spil.

Chancerne ebbede ud i takt med tiden gik. Thyboerne havde en håndfuld hjørnespark lige efter hinanden ti minutter efter deres andet mål, men de blev alle sikkert afværget fra at gå i kassen.

BSF søgte stadig mulighederne og forsøgte at slå til, når chancen bød sig. Få minutter før tid havde Michelle Madsen blandt andet et skud på mål. I modsatte ende havde Naja Bahrenscheer til gengæld en spektakulær redning med maven i overtiden.

Med fem point for 14 kampe og en sidsteplads i Gjensidige Kvindeliga ligger det fast, at BSF skal spille kvalifikationsspil til foråret i håbet om at blive i landets bedste række.

