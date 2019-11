Skilte på vej til Nordisk Lund

Debat Kære Frank Vestskov Nielsen.

Af Camilla Hamann, Udvikling og Drift, Ballerup Kommune

Tak for din interesse i den nordiske lund i Skovlunde Bypark. Lunden er etableret for at markere Foreningen Nordens 100-års jubilæum i 2019 og det nordiske samarbejde.

Jeg kan oplyse, at lunden består af en dansk eg, et svensk enebærtræ, en norsk fyr, en finsk birk, et islandsk rønnetræ og to sten, der repræsenterer Færøerne og Grønland.

Ballerup Kommune arbejder i øjeblikket på at forbedre informationen om træer og sten i lunden. Det vil dels ske ved skiltning og dels med en henvisning til, hvor interesserede kan opsøge yderligere information.