Gode grønne aftryk i budgettet

Debat Vi har netop vedtaget et rigtig godt budget med gode grønne aftryk.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

I løbet af året sender jeg socialdemokraternes ønsker til borgmesteren, som skriver dem ned og så tager han dem frem, når der skal forhandles budget. Så venter jeg spændt på, hvad vi får med i budgettet. I år synes jeg at vi fik rigtig meget og jeg glæder mig til vi skal lave politik til handlinger.

Klimaet kom jo virkelig på dagsordenen til folketingsvalget og selvfølgelig kom det i borgmester-bogen. Vi får nu en klimapolitik og den laves sammen med borgerne. Der er sat penge af til både handleplan og strategi.

Hele året har jeg bedt om flere penge til pleje af vores grønne områder, og det er hørt, der er sat ekstra penge af, ikke nok men til en start, så det står allerede i borgmesterbogen til næste budgetforhandling.

I bogen stod der også noget om Claus Kiær og affaldsindsamling, det er lykkedes at få penge til opsamling af affald, inden græsset bliver slået, og penge til at forstærke indsatsen omkring affaldsindsamling.

Der stod også noget om gamle brændeovne som generer mange borgere. Vi understøtter nu statens indsats for at borgerne kan få udskiftet de gamle brændeovne, der kan søges ind i en pulje som nu er afsat.

Vi er som resten af landet belemret med bjørneklo, japansk pileurt og andre invasive planter, dem skal vi af med og de kom selvfølgelig med i bogen, vi bruger nu næsten en million kroner til bekæmpelsen i 2020.

Mange flere træer stod også i bogen, og der kommer et nyt projekt som hedder “borger planter træer” Jeg glæder mig til samarbejdet om træplantningen.

Hver eneste år beder jeg borgmesteren om at skrive, at vi skal af med flaskevand og engangsservice, og det går hele tiden fremad, flaskevandet er næsten væk og engangsservice kom med i aftalen denne gang.

Jeg er godt tilfreds med det grønne i budgetaftalen, og jeg glæder mig til at komme i gang med 2020. Jeg håber, at vi med tiden kan se en forskel på plejeniveauet og at vi generelt bliver mere tilfredse.