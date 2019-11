Alle borgertip bliver vurderet

Debat Kære Hugo Ramussen. Tak for dit læserbrev og tak for dine observationer om huller i asfalten.

Af Lars Algreen, Afsnitsleder i center for by, erhverv og miljø, Ballerup Kommune

Jeg skal beklage, hvis du ikke har fået en direkte tilbagemelding. Har du brugt Borgertip-app’en, så kan du faktisk følge dit tip og løbende se, hvad der sker.

For at skabe klarhed kan jeg fortælle, at når vi får information ind via for eksempel Borgertip, så bliver alle tips vurderet i forhold til alvorlighed, trafik og tilgængeligt budget. Derfor kan du og andre godt opleve at komme med tips, uden at vi nødvendigvis følger op med en reparation.

I den netop vedtagne budgetaftale for 2020 står hele kommunalbestyrelsen bag en beslutning om at prioritere et større beløb til netop veje og cykelstier. Det er ikke ensbetydende med, at de skader, du har set og meldt ind, bliver udbedret. Men i det kommende år vil der bliver udført mange flere reparationer, og vi starter dér, hvor problemerne og udfordringerne er størst.