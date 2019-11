Baltoppen gik rockamok for den gode sag

Der manglede bestemt ikke noget, når musikken foldede sig ud. Rammerne i Baltoppen var perfekte til det store show, hvor blandt andet Purple Eclipse spillede. Fotos: Kaj Bonne.

Der blev skrevet historie, da Baltoppen lørdag aften samlede flere hundrede til Rock For Hjemløse. Der blev hygget, festet og danset for den gode sag.

Af Ulrich Wolf

Det kan godt være, at det regnede og var lidt trist vejr udenfor lørdag aften. Men inde i Baltoppen Live var der fest.

Omkring 400 mennesker havde fundet vej til den store indsamlingskoncert ’rock for hjemløse’, der endelig blev skudt af sted denne lørdag.

Klokken 17 begyndte folk at strømme ind, hvor man kunne nyde maden fra Torvets Brasserie og Inci selskabslokaler.

Da klokken rundede 18 blev lyset dæmpet og den umiskendelige fest-koncert-stemning bredte sig. Se billeder fra koncerten her: Billedgalleri

”Ballerup er en god kommune med gode skoler og institutioner. Men der mangler noget. For der er også en del hjemløse i kommunen og det er dem, som vi i aften skal sætte fokus på,” sagde aftenens konferencier, Kai Aabrandt.

Derefter blev scenen indtaget for en kort bemærkning af borgmester Jesper Würtzen (A).

Skabe historie

”Jeg er glad for, at der er så mange, der vil hjælpe de folk, der af forskellige årsager har fået et skævt og svært liv. Vi kan se det i aften med de mange frivillige, der har fået det her arrangement til at fungere. De mange frivillige musikere, dem der laver mad, sætter scenen, dem der passer døren og alle de andre frivillige der yder en kæmpe indsats i aften. Det gør mig stolt,” sagde borgmesteren inden aftenens sidste taler, formanden for Møllens Venner, Thomas Fogh, tog ordet med et citat fra et af sine yndlingsbands, Styx.

”Tonight is the night we make history”.

Derefter fik de fremmødte lidt om baggrunden for aftenens arrangement, der går tilbage til marts måned, hvor man blev enige om at undersøge muligheden for en velgørenhedskoncert for at sætte fokus på hjemløse i kommunen.

Musikken tog over

Således orienteret om historien, var det tid til at lade musikken tage scenen, og de kommende timer var der budt op til musik og fest med de syv bands, Purple Eclipse, Crossroads, PowerPlay, Gaskapellet, Keyvan Nikzad Atash Band, Falling Hazard og ZZ Top Jam.

Stemningen var høj og som aftenen skred frem, kom der også liv på dansegulvet, hvor mange af de fremmødte havde en fest.

Der var da også tilfredse miner hos en af folkene bag, Niels Gulbech-Eiruff, da festen var godt i gang.

”Jeg synes, det har været en succes. Vi har fået skabt en fest og sat fokus på et reelt problem. Jeg vil især fremhæve de mange frivillige, som har knoklet for det her. Det er rigtig flot,” siger Niels Gulbech-Eiruff, som stadig er lidt overrasket over, at det, der begyndte som en frisk idé i foråret, nu er blevet til et stort arrangement med hundredvis af deltagere og med et overskud, der endnu ikke er præcist opgjort, men som skal gå til netop at hjælpe dem, hvor hverdagen ikke altid er en fest.