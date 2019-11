Fællesskab med fødderne

Cirka 1000 børn fra Skovvejens Skoles to afdelinger var ude og tegne deres fodaftryk, så de til sidst mødtes på midten mellem de to matrikler og på den måde markere, at de hører sammen.

Torsdag havde Skovvejens Skole sendt alle dansklærerne på kursus og ladet matematiklærerne tage roret på denne Matematikkens Dag.

Af Mia Thomsen