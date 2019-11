Politi uge 46

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Spirituskørsel i Ballerup

Lørdag den 16. november klokken 06.34 kørte en politipatrulje til et solo-færdselsuheld på Sydbuen i Ballerup.

En 27-årig kvindelig bilist havde mistet herredømmet over bilen og ramt en færdselstavle i rabatten. Ingen kom til skade under ulykken, og kvinden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor hun blev sigtet og anholdt for spirituskørsel. Hun blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

60-årig omkommet i brand

Søndag eftermiddag ved 13-tiden rykkede politi og brandvæsen ud til en anmeldelse om ’røg fra lejlighed’ på Bispevangen i Ballerup. Da de kom frem fandt de en 60-årig mand, som desværre var afgået ved døden, i lejligheden. Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået, men politi og brandteknikere arbejder fortsat på at klarlægge årsagen.