Politiet på operation ved Ballerup Centret

Man kan møde de lokale betjente - og hvis man er blandt de 70 første får man et gratis tænd/sluk ur med hjem. Foto: Københavns Vestegns Politi

politi Københavns Vestegns Politi sætter fokus på indbrud med 'Operation Mørketid', som kommer til Ballerup Centret i eftermiddag.

Af Mia Thomsen

Den mørke tid er over os og det er desværre også højsæson for indbrud, idet mørket gør det lettere for indbrudstyvene at arbejde uset. Men man kan selv gøre noget – blandt andet ved at tænde et lys i mørket og holde øje med kvarteret.

Københavns Vestegns Politi vil gerne hjælpe folk med at tænde lys og derfor holder de ‘Operation Mørketid’, hvor de tager rundt til alle kommuner i politikredsen og deler tænd/sluk-ure ud.

”Lys skræmmer tyven væk, for så kan tyven ikke arbejde uset. Simple tænd/sluk-ure, som tænder lys i mørket, kan få tyven til at gå uden om din bolig. Og har du ikke allerede tænd/sluk-ure, så besøg os, når vibkommer rundt med Operation Mørketid – så giver vi ét til de første 70 borgere i hver kommune”, siger Per Hedeman, som er talsmand for Operation Mørketid i politikredsen.

Ud over hjælp med tænd/sluk-ure, så giver betjentene også gode råd om, hvordan man sikrer sin bolig bedst muligt og dermed gør det svært for indbrudstyven.

De lokale betjente står klar med Operation Mørketid ved Ballerup Centret tirsdag den 19. november fra klokken 15 til 18 ved indgangen i Centrumgaden.