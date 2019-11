Ballerup sparer millioner på offentlige ydelser

Jobindsatsen i Ballerup Kommune har betydet, at der var 200 færre på overførselsindkomster end forventet i 2018. Det sparer kommune for mere end 12 millioner kroner. Foto: Arkivfoto.

Indsats En ny analyse viser, at Ballerup har markant færre på overførselsindkomst end forventet. Det giver en stor millionbesparelse og flere skattekroner i kassen.

Af Ulrich Wolf

I de senere år har Ballerup Kommune oprustet i forhold til at smidiggøre jobindsatsen for de ledige, samarbejdet med virksomheder og gøre tingene på en ny måde i beskæftigelsesindsatsen.

Det ser ud til at virke, for en ny såkaldt benchmark-analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at Ballerup er den sjettebedste kommune i landet til at få ledige i job og dermed væk fra offentlig forsørgelse.

Analysen foretages hvert halve år og går ud fra hvor mange personer ministeriet forventer, at der er på offentlig forsørgelse på det givne tidspunkt. Der tages i målingerne højde for kommunernes rammevilkår, altså deres socioøkonomiske forhold og befolkningssammensætning.

Den nyeste liste er baseret på den sidste del af 2018 og her var det forventet at der skulle være 2870 personer på midlertidige offentlige ydelser. Men tallet var 2670, altså 200 færre end forventet.

Det er ydelser på dagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet. Varige ydelser som førtidspension og efterløn regnes ikke med.

Vender indsatsen om

Tallene glæder direktør for social, sundhed og arbejdsmarked i Ballerup Kommune, Mette Vaaben Mortensen.

”Vi ligger på sjettepladsen i landet, og med 200 færre på offentlige ydelser end forventet har kommunen en besparelse på 12,5 millioner kroner. Vi har i de senere år gjort en stor indsats for at målrette indsatsen for de ledige, især for de ledige, der måske har været væk fra arbejdsmarkedet længe eller som har kort uddannelse og det har virket. Vi vender tingene om og finder ud af, hvad virksomhederne har brug for og motiverer de enkelte ledige til at se, at der er muligheder indenfor andre områder, end lige det, som de enten har lavet engang eller som de tror, de er egnede til. Det er fremtidens arbejdsmarked, hvor vi skal uddanne os løbende og måske også skifte branche indimellem,” siger Mette Vaaben Mortensen.

Hun påpeger, at udover at kommunen sparer 12,5 millioner kroner på indsatsen, så kommer der flere skatteindtægter ind ved at folk kommer i arbejde og så er det i sidste ende godt for familien og eventuelt for børnene, at de oplever, mor og far går på arbejde.

Gode samtaler

Selvom der bliver indført en såkaldt forenklingsreform, hvor man ikke behøver at have så mange individuelle samtaler mellem de ledige og jobcentrene, så fastholder Ballerup Kommune de hyppige samtaler.

”Vi kan se, at samtalerne virker, så dem fastholder vi. Samtalerne er et godt redskab for os til at få et indblik i, hvad den enkelte kan, og med vores viden om, hvad virksomhederne efterspørger, kan vi lave et bedre match, så vi kan fortsætte indsatsen,” siger Mette Vaaben Mortensen.