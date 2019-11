Ballerup er først med unikt satellit-projekt

En af de hjemmelavede satellitter sendes op med farvestrålende balloner foran Ballerup Bibliotek. Foto: privatfoto

Udvikling Ballerup Bibliotek er de første udenfor USA, som samarbejde med det anerkendte Massachusetts Institute of Technology og DTU om at bygge borgersatellitter.

Af Ulrich Wolf

Et stort og unikt satellit-projekt er skudt i gang i november måned på Ballerup Bibliotek og handler om at udbrede viden om rumforskning og satellitter til ’almindelige’ mennesker uden ekspertbaggrund.

Med vejledning fra Massachusetts Institute of Technology, som er et af verdens førende tekniske universiteter, kan man i bibliotekets digitale værksted Makerspace bygge en demo-satellit og samtidig lære en masse om klimaforskning og observationer fra rummet.

Satellit-byggeriet er et af de projekter, hvor Ballerup Bibliotekerne bygger bro mellem forskellige sektorer i samfundet.

Et fælles mødested

”Biblioteket er det naturlige mødested for alle slags mennesker, og vi vil gerne have samarbejder i gang, der kan være med til at nedbryde siloer mellem unge og gamle, elever og studerende, pensionister og mellem forskning og fritid,” siger Michael Anker, digital leder ved Ballerup Bibliotekerne.

Satellitterne er ganske simple konstruktioner, som kan bygges i pap, træ og tape omkring en computer. De små satellitter bliver derefter udstyret med infrarøde kameraer og sendt op i balloner over Ballerup.

Når de så hænger over byen, i de farvestrålende helium-balloner, skal de kigge på byen ovenfra. Satellit-byggerne skal selv beslutte, hvilke data, der skal indsamles indenfor især klimavidenskab og de vil i teorien kunne bruges til at observere, hvor mange vilde haver, der er i Ballerup Kommune, om der er åbne vandhuller på private grunde eller hvor meget aktivitet, der er på boldbaner og p-anlæg.

Michael Anker understreger, at det handler om teori og at satellitterne ikke bliver brugt direkte til at overvåge eller indsamle information, da det kræver tilladelse fra myndighederne at bruge dem til at overflyve eksempelvis private område eller bruger informationerne.

De færdige satellitter bliver udstillet på Makerspace og kan ses på den store videnfestival ’Verdens Bedste Løsninger, den 23. november.