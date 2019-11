De første skridt mod fremtidens Jonstrup

Mange lagde vejen forbi i det flotte vejr og Jonstruplejren fremstod i sit pæneste udtryk, da man for første gang kunne få et indblik i planerne for det store område. Foto: Kontraframe

Planer Omkring 250 interesserede var mødt op i Jonstruplejren søndag eftermiddag for at høre mere om og få en rundvisning i det gamle militærområde, der er på vej til at blive et grønt og attraktivt boligområde.

Af Ulrich Wolf

Jonstruplejren står over for en omfattende transformation og skal over de næste år udvikles til et grønt og attraktivt boligområde i Ballerup Kommune.

Derfor havde Freja Ejendomme, som er grundejerne, sammen med netop Ballerup Kommune inviteret alle interesserede borgere på en rundvisning i området, der normalt er lukket for offentligheden.

Her fik alle mulighed for ved selvsyn at se det gamle militærområdes flotte natur og de bygninger, der i årtier blandt andet husede Flyvevåbnet. Undervejs på den cirka en time lange gåtur, benyttede mange muligheden for at få en snak med folk fra Freja Ejendomme og Ballerup Kommune om den fremtidige proces. Efterfølgende havde alle mulighed for skriftligt at aflevere uddybende kommentarer og spørgsmål.

“Det er utrolig positivt, at så mange møder op i dag, og mine kollegaer og jeg havde en masse gode samtaler med folk fra området. Folk er rigtig positive og de er spændte på hvad fremtiden byder for Jonstruplejren. Lige nu er vi så tidligt i processen, at ingen ved hvordan et fremtidigt boligområde kommer til at tage sig ud. Men vi er sammen med Ballerup Kommune gang med at udvikle projektet,” siger direktør i Freja Ejendomme, Carsten Rasmussen.

Rivende udvikling

En anden af dagens deltagere var borgmester Jesper Würtzen (A) og han var også ovenud tilfreds med dagens arrangement.

“Ballerup Kommune er inde i en rivende udvikling i disse år. Mange har fået øjnene op for den skønne natur, der omkranser kommunen, og som indbyder til gåture og fritidsaktiviteter. Dagens fremmøde bekræfter blot, at Jonstruplejren og kommunens udvikling er noget, der optager rigtig mange borgere,” siger borgmester Jesper Würtzen, som lover, at der bliver flere lignende arrangementer i den fremtidige udviklingsproces.