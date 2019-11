Lokal portrætmaler med i DR-program

Christina Elvira Godsk fra Ballerup er med i ’Danmarks Bedste Portrætmaler’ på DR1.

Kunstner Christina Elvira Godsk fra Ballerup er med i den nye sæson af DRs program ’Danmarks Bedste Portrætmaler’.

Af Mia Thomsen

DR1 blændede i sidste uge op for en ny sæson af underholdningsprogrammet ’Danmarks Bedste Portrætmaler’, og denne gang vil man kunne følge den lokale kunstner Christina Elvira Godsk fra Ballerup.

For at komme i betragtning til programmet har Christina skulle indsende et selvportræt, som nøje er blevet udvalgt af de kompetente dommere. Efterfølgende har deltagerne fire timer til at udføre et portræt af en kendt person.

Sidste år havde vi her i Ballerup Bladet en stor artikel om den nu 46-årige kunstmaler Christina Elvira Godsk i forbindelse med, at hun havde lavet illustrationerne til en fagbog for børn ’Alverdens spørgsmål om fisk’, der netop var udkommet.

»Jeg har altid tegnet, og malet. Lige siden barnsben, jeg elskede at fortælle historie gennem billeder. Da mine veninder gik i gymnasiet, jeg var ikke dygtigt nok til det, så gik jeg i tiende klasse, og blev derefter nærmest tvunget af min mor til at blive social- og sundhedshjælper – og siden assistent. Men alt det med sår og forbindinger interesserede mig ikke. Til gengæld synes jeg, det var sjovt at komme og besøge de gamle og se deres billeder på væggene og høre deres historier. Det menneskelige fangede mig. Og det har det altid gjort. Jeg husker, jeg som barn sad på bagsædet af bilen, og vi kørte forbi ude på Baltorpvej og jeg forestillede mig, hvordan det var at leve bag vinduerne i de boligbebyggelser, vi passerede,« fortalte hun dengang.

Man kan læse hele artiklen om Christina Elvira Godsk her: Længslen efter noget andet

Hvordan det går Christina Elvira Godsk fra Ballerup i ’Danmarks Bedste Portrætmaler’ kan man se i sæsonens tredje program, der sendes på tirsdag den 26. november klokken 20.45 på DR1.

Christina Elvira Godsks selvportræt som var med til at sikre hende en plads i det populære tv-program.