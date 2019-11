5 nemme tips: Sådan forurener du mindre

SPONSORERET INDHOLD: Verden står overfor store klimaudfordringer, og vi kan alle gøre en lille forskel, ved at ændre nogle ting i vores liv. Her kan du finde 6 nemme tips, som kan hjælpe dig med at forurene mindre.

Af SPONSORERET INDHOLD

Nogle råd vil sikkert virke nemmere end andre, og du behøver heldigvis ikke at lytte til dem allesammen.

Forhåbentligt kan du hente inspiration fra denne list. Husk på, at selv mindre forandringer kan gøre en forskel.

Spis mindre kød

Vi elsker generelt kød i Danmark, og kødspisning er en integreret del af vores madkultur. Derfor er der også mange, som føler modvilje, når de møder passionerede vegetarer eller veganere. Heldigvis behøver du ikke at droppe kød fuldstændig, hvis dit mål bare er at belaste jorden mindre.

Det kræver rigtig mange ressourcer at producere kød fremfor frugt og grøntsager. Derfor kan du hjælpe måde miljø og sundhed, hvis du adoptere mere grønne madvaner.

Det er ikke nødvendigt at blive hverken veganer eller vegetar. Mange vælger for eksempel at reducere deres kødforbrug ved at vælge en dag om ugen, hvor der ikke spises kød til aftensmad. Det kan sikkert åbne nye horisonter, for du vil sandsynligvis blive nødt til at eksperimentere med nye madretter.

Køb økologisk mad

Landbrug har i mange år været rygraden i vores land, men medaljen har også en bagside. Konventionelle landbrug skaber mange problemer i forhold til forurening, og det kan være svært at overskue de langsigtede effekter i forhold til sprøjtegift.

Du kan spare den danske natur for meget gift, hvis du prioritere at købe økologisk mad i stedet. Det vil også være sundere for dig i længden, da giftstofferne har en tendens til at ophobe sig i kroppen.

Lad bilen stå oftere

Det er dejligt at være bilejer, og mange ting bliver pludselig nemmere og hurtigere. Derfor er vi også mange, som bliver fristet til at snuppe bilen til mindre køreture. I længden kan disse små køreture dog nemt blive til mange kilometer, og det øger trafikbelastningen i de danske byer betragteligt.

Du kan gøre en nem og lille forskel for miljøet, hvis du prioritere at lade bilen stå lidt oftere. Det kan du for eksempel gøre ved at lade bilen stå, når du skal ned til købmanden og købe en liter mælk. Der er sikkert mange situationer, hvor det kan være oplagt at tage cyklen i stedet.

På længere ture kan du også overveje at køre sammen med en anden. Der findes efterhånden mange måder at finde samkørsel på. Du forurener mindre, sparer penge og får samtidig selskab på køreturen.

Gør dit hjem mere energivenligt

Det kræver ofte en seriøs indsats at blive mere energivenlig, men du kan også gøre visse ting, som gavner miljøet, mens du læner dig tilbage og nyder den gode samvittighed. Der kan for eksempel være tale om boligforbedringer, som kan gøre dit hjem mere energivenligt.

Du bør først og fremmest starte med at energioptimere med dit hjem. Dette gøres optimalt ved at efterisolere dit hus ved for eksempel at tilføje mere isolering til loftet af dit hus. Varme stiger nemlig opad, og derfor forsvinder der rigtig meget varme op igennem taget af en bolig.

Hvis du har friværdi i din bolig, kan du også vælge at investere i nye vinduer til din bolig fra en producent som Bedst og Billigst. Dette vil også mindske dit varmeforbrug, og samtidig vil det øge værdien af din bolig. Generelt er der mange fordele ved nye vinduer, og det kan virkelig være en god investering.

Køb færre ting

Det lyder måske som et fjollet råd, men: ”Køb færre ting”, er faktisk ét af de bedste råd, hvis du gerne vil forurene mindre.

Det kræver rigtig mange ressourcer at producere forbrugsgoder, og disse ressourcer går ofte til spilde, fordi vi køber unødvendige ting, som hurtigt bliver smidt ud igen. Du kan med fordel prioritere at købe kvalitetsvarer. De holder typisk længere, og derfor er de også skyld i mindre forurening.

Hvis du vil gøre en ekstra indsats, kan du også vælge at købe produkter af genanvendte materialer. Disse produkter bliver mere og mere populære, og det er en fantastisk måde at udnytte kasserede ressourcer på.