Mesterpar indtager cykelarenaen

Verdensmesteren i landevejscykling, Mads Pedersen er sammen med Michael Mørkøv, europamesteren i parløb, det legendariske par nummer syv i 100 kilometer løbet i Ballerup Super Arena. Foto: privatfoto

Cykling Når der den 28. december afvikles det klassiske DBC Nytårsstævne med 100 kilometer parløb i Ballerup Super Arena, bliver det med et helt unikt par nummer syv i felterne

Den regerende verdensmester i landevejscykling og den regerende danske mester i samme disciplin og nuværende europamester i parløb danner par.

Det lyder som en drøm og drømmen går i opfyldelse denne dag. Her skal Mads Pedersen og Michael Mørkøv nemlig danne det klassiske par nummer syv.

“Det bliver sindssygt fedt at prøve at køre som par nummer syv Og så oveni købet med Mr. par nummer syv, Michael Mørkøv. Jeg glæder mig og håber, at vi kan sætte tilskuerrekorder,” lyder det fra verdensmester Mads Pedersen.

Også Michael Mørkøv glæder sig til den store begivenhed.

“DBCs Nytårsstævne er et af de flotteste løb på kalenderen i Ballerup Super Arena, godt arrangeret og altid med masser af tilskuere og fantastisk stemning. At skulle køre med den regerende landevejsverdensmester bliver noget helt unikt. Det glæder jeg mig helt vildt til,” siger Michael Mørkøv.

Par nummer syv er blandt de mest legendariske i dansk cykelsport. Legenden om parret blev skabt af Kay Werner i 1950’erne, der kørte med stor succes først med Evan Klamer og siden med Palle Lykke. Siden har der altid været et markant par nummer syv i det københavnske 6-dagesløb og siden også i andre parløb på de danske cykelbaner.

Løbet køres også dagen efter på Odense Cyklebane.

Billetter til løbet i Ballerup kan købes på Billetsalg.dk.