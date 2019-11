Mikkel Stensberg-Petersen (tv) fik fiduspokalen, mens Gustav Skovbo (th) blev kåret som ’årets bryder’ i AK Dan. Foto: privatfoto

Brydning Lørdag den 23. november holdt Atletklubben DAN’s brydeafdeling deres årlige julefrokost, hvor vigtige priser blev uddelt.

Af redaktionen

Gustav Skovbo blev for tredje år i træk kåret som ’årets bryder’ i klubben på grund af hans ekstra flotte indsats til brydetræninger, flotte resultater og alt det han gør for at udvikle sig.

Mikkel Stensberg-Petersen blev kåret som ’årets fidus’. Fiduspokalen gives til en bryder, som er god hjælp for klubben og hans brydekammerater, som giver en ekstra hjælpende hånd og er en god kammerat.

Begge drenge fik udover pokalen en flot T-shirt og gavekort fra Intersport Ballerup og Ballerup Bowling.