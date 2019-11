Storsejr til Wolfpack over BK Amager

Kampen bølgede frem og tilbage, men til slut trak Wolfpack fra og sikrede sig en flot 84-65-sejr over BK Amager. Foto: privatfoto

Basketball Lørdag mødte Wolfpack oprykkerne fra BK Amager i Herlevhallen, og det var gæsterne, der lagde hårdest ud - specielt Rob Fields var en trussel og bragte udeholdet foran 4-9. Derefter trådte Wolfpack på speederen og perioden endte 21-16.

Af redaktionen

Amager kom godt ud til anden periode og fin hentet Wolfpack. Faktisk nåede de også at komme foran 24-27,. Men så tog Colman og Moss en timeout og via kløgt og taktisk overblik blev kampen vendt på hovedet med et Wolfpackrun på 13-2.

Det gav en pauseføring på 37-29 til Wolfpack hvor holdet især fortjener ros for en flot forsvarsindsats og vilje.

Tredje periode blev en gentagelse af de forgangne perioder, Amager kom ud og hentede Wolfpack forspringet og nåede op 43-41, hvor Jonathan Klussman og Oscar Quackenbush gjorde det godt udefra.

Derefter trådte Wolfpacks dynamisk duo BJ og AJ på speederen sammen med hårdtarbejdende Viktor Lorentzen, Mile Nediv, Andreas Meilby og Marcus Sampson. Wolfpack gik ind til fjerde periode foran 55-51.

Sidste periode var ren opvisning, alley oop-scoring af AJ og specielt Viktor Lorentzen og Mathias Seilund, der var brandvarme, og BK Amager kunne ikke rigtig få gang i angrebsspillet.

Fjerde periodes første seks minutter endte 19-2. Derefter slog Amager lidt tilbage uden at komme tæt på. Kampen endte fortjent med en sejr på 84-65.

Fotos: FN Sportsfoto