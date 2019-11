Ønskes: Mere grønt til torvet i Måløv

Debat Måløvs centrum har fået en overhaling, og resultatet er rigtig pænt. Det flotte arbejde gør hele pladsen foran biblioteket/kulturcentret mere velegnet til større arrangementer som for eksempel den kommende juletræstænding.

Af Gert Holmgaard Nielsen, Søndergårds Allé 23, Måløv

Nu er der oven i købet plantet træer og masser af andet grønt. Det lover godt.

Personligt håber jeg dog, at vi får mere grønt ved torvet; mere specifikt synes jeg, at vi har brug for mere grønt lys i trafiklyset for fodgængere, der skal krydse Måløv Hovedgade mellem torvet og strøget på Stationsvej.

Inden arbejdet med renoveringen af torvet gik i gang, fungerede trafiklyset sådan, at fodgængere ved tryk på en knap fik grønt lys med det samme, hvis der ingen biler var i nærheden. Hvis der var biler, som nærmede sig krydset, afhang skiftet til grønt lys af, hvor tæt på bilerne var på fodgængerovergangen, og hvor hurtigt de nærmede sig, men som minimum skiftede lyset til grønt for fodgængerne, så snart bilerne var passeret.

I dag kan man stå og vente længe på grønt lys, selvom der ikke er en eneste bil at se til nogen af siderne. Resultatet er, at flere og flere fodgængere bare krydser gaden for rødt lys. Reelt bliver trafiklyset ikke længere taget alvorligt, og det forringer trafiksikkerheden dér, hvor Måløv kommer tættest på at have et trafikknudepunkt.

Det må være en smal sag at få stillet trafiklyset tilbage til den oprindelige og for både fodgængere og bilister meget mere brugervenlige indstilling. Når det er gjort, vil jeg sige, at vi har fået et meget vellykket, nyt torv i Måløv. Tak for det.