Kan vi gøre det lidt sikrere?

Debat Fredag den 15. november var vores datter på 13 år, som sædvanlig på vej til skole lidt over halv otte og jeg regnede med, at hun var kommet godt frem.

Af Mette Ankjær Andersen, Jonstrupvej 247, Ballerup

Men cirka 10 minutter senere ringede hun, meget rystet, for hendes kammerat fra parallelklassen var blevet påkørt af en bil i fodgængerfeltet. Der er tale om T-krydset Måløvparkvej og Måløvgårdsvej.

Pigen blev ramt, da de to piger var på vej over fodgængerfeltet, efter de havde set, at bilen bag dem holdt tilbage for dem. Heldigvis blev der hurtigt tilkaldt hjælp og heldigvis var skaden, en brækket arm, blå mærker og et chok, af et omfang der sandsynligvis ikke giver varige men. Et barn er tidligere blevet påkørt i samme fodgængerfelt.

Kan miljø- og teknikudvalget, ikke se på om der kan laves et lyskryds, chikaner eller en tredje løsning, der kan gøre vores børns skolevej sikrere?

Der er så mange biler i det kryds mellem halv otte og otte om morgenen, der er dobbeltrettet cykelsti og det er svært at orientere sig – både for bilister, cyklister og fodgængere.

Måske kan nogle af de afsatte 10 millioner til forbedring af veje, cykelstier og fortove, benyttes til, at børn kan være mere sikre i trafikken, når de om morgenen er på vej til skole.