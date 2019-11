Nyt partnerskab skal forme Kildedal

Det nye Kildedal-område skal rumme masser af arbejdspladser, men også boliger, der kan skabe lidt liv. Illustration: Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune og PensionDanmark har indgået et partnerskab med henblik på at udvikle et helt nyt bæredygtigt erhvervs- og boligområde med 1000 boliger og 10.000 arbejdspladser.

Af Ulrich Wolf

Igennem længere tid har Ballerup Kommune haft et ønske om at udvikle kommunens erhvervsområder og nu har man netop indgået et direkte partnerskab med en stor og solid aktør.

Ballerup Kommune og PensionDanmark har indgået et officielt partnerskab om udviklingen af Kildedal ved Måløv, der ad åre skal rumme 10.000 arbejdspladser, primært indenfor ’life science’ og 1000 bæredygtige boliger.

Området bliver markedsført som Kildedal og kommer til at udgøre 262.000 kvadratmeter.

En stærk partner

Samarbejdet glæder borgmester Jesper Würtzen (A), der ser store muligheder.

”Det er en solid samarbejdspartner,som vi nu kan melde ud om. PensionDanmark er en partner med erfaring og med økonomi til at satse på fremtiden. Samtidig er de stærke indenfor bæredygtigt byggeri, så det er et partnerskab, der peger fremad. Samtidig er vi glade for, at vi nu har fået et ’ansigt’ på vores samarbejdspartner, for det giver ro på,” siger Jesper Würtzen.

Han regner med, at netop en så solid partner kan give underinvestorer mod på at bygge.

”Når andre investorer ser, at vi har en så solid partner, kan det gøre det lettere at få andre investorer med. Samtidig har PensionDanmark en størrelse der gør, at de kan stå for en helhedsplan for hele området og dermed risikerer vi ikke, at projekter går i stå,” siger Jesper Würtzen, som regner med, at placeringen tæt på eksempelvis Novo Nordisk og Oticon, betyder at man kan få flere life science-virksomheder trukket til.

Vækst og udvikling

Også hos PensionDanmark glæder man sig over det formaliserede samarbejde.

”Vi ser store perspektiver i planerne om et samarbejde med Ballerup Kommune. Ambitionerne i projektet flugter godt med vores strategiske fokus på at investere i bæredygtigt og innovativt byggeri og udvikling af bydele. Kildedal kan forene socialt ansvar og målsætninger om at bidrage til innovation og vækst med behovet for at skabe gode afkast til vores medlemmer,” siger administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Godt for regionen

Efter planen skal Kildedal stå færdigudbygget om 8-10 år og skal fungere som en pendant til Lautrup-området.

”Udbygningen passer ind i kommunens erhvervsstrategi og området skal være en slags ’fætter’ til Lautrup-området. Hvis det går efter planen, så kan Ballerup blive førende inden for life science-virksomheder i Danmark, hvor vi i forvejen har en meget høj frekvens af virksomheder. Så det er et spændende projekt for ikke bare Ballerup, men for hele regionen,” siger Jesper Würtzen.

Arbejdet med at udvikle Kildedal går i gang med det samme.