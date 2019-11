Mere plads på Toftehaven

Toftehaven skal udbygges kraftigt med 50 nye plejebloger og 25 andre almene boliger. Det skal efter planen stå færdigt i 2022.

Plejecentret Toftehaven skal udbygges. Det betyder, at der skabes plads til både nye plejeboliger og almene boliger på taget.

Af Ulrich Wolf

Der kommer flere ældre i kommunen og dermed er der også brug for flere plejeboliger. Derfor vil politikerne udvide antallet af disse – blandt andet på Toftehaven i Ballerup.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan for Toftehaven, der giver plads til 50 nye boliger med nye faciliteter. Dertil kommer, at der kan bygges 25 almene boliger på toppen af plejecentret.

Tæt på stationen

Toftehaven ligger 600 meter fra Ballerup Station og derfor er det et såkaldt stationsnært område, der kan fortættes og bygges højt. Derfor åbner lokalplanen mulighed for, at man kan bygge i to-fire etager i den sydlige del af plejehjemmets område. Det betyder at der kan etableres plejehjembebyggelse i to etager og samtidig kan bygge boliger på de øverste to etager. Det skal være almene boliger, der får karakter som en slags taglejligheder. Der er krav om tagterrasser, altaner og friarealer i tilknytning til den nye bebyggelse.

Lokalplanen fastlægger altså, at den nye bygning opføres mod syd, da der skal tages hensyn til de vandboringer, der findes på grunden. Novafos’ vandværk opretholdes uændret.

”Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad folk synes om vores forslag. De kommende otte uger, hvor forslaget er i høring, bliver spændende. Jeg kan dog allerede nu godt love, at vi vil opføre en spændende bygning,” siger direktør i Baldersbo Søren B. Christiansen.

Tilkørslen til det nye byggeri kommer til at ske fra Præstevænget, hvor der skal anlægges parkering til gæster og personale.

Det nye plejecenter og boligerne skal efter planen stå klar i 2022.

FAKTABOKS: Plejecenter Toftehaven

• Toftehaven ligger på Nygårdsvej 35 og er et af Ballerup kommunes største plejecentre med i alt 63 pladser.

• Huset ejes af boligselskabet Baldersbo, mens Ballerup Kommune har visitationsretten til boligerne og driften af plejecentret.

• Toftehaven blev bygget i 1968. Er i 1981 og 2004 blevet udvidet og gennemgribende renoveret.

Kilde: www.toftehaven.ballerup.dk