Dobbelt op på plads til dagligvarer

Udviklingschef Carsten Hadsbjerg fra Salling Group glæder sig til at åbne den Netto i Skovlunde, der bliver dobbelt så stor som den gamle.

Den 19. december åbner den nye Netto i Skovlunde Bymidte ved siden af apoteket og en ny cafe. Det bliver en butik med ny indretning og dobbelt så meget plads.

Af Ulrich Wolf

Skovlundes nye bymidte tager form og den 19. december rykker de første butikker ind i den nybyggede ejendom ud mod Bybuen. Ved siden af det nye Skovlunde Apotek flytter Netto ind i en stor butik, der får indgang fra bagsiden af bygningen, hvor der er anlagt en række p-pladser.

Her kan Skovlunde-borgerne købe ind i en helt ny og meget større Netto-butik, end den gamle. Butikken bliver med den helt nye og mere eksklusive indretning, med nye farver såvel som sortiment.

Dobbelt størrelse

”Det bliver en meget mere eksklusiv butik. Den bliver på 955 kvadratmeter salgsareal og 1327 med lager og personalerum. Vores gennemsnitsstørrelse er 900 kvadratmeter, så det bliver en butik til den lidt større side. Den gamle butik i Skovlunde var på omkring 400 kvadratmeter, så den nye bliver mere end dobbelt så stor. Samtidig bliver det med vores helt nye, såkaldte 3.0 indretning, så det bliver en butik, kunderne kan glæde sig til,” siger Carsten Hadsbjerg, som er udviklingschef i Salling Group, der står bag Netto.

Han fortæller, at den tidligere Netto i Skovlunde havde mange loyale kunder i mange år, så derfor var det vigtigt, at vende tilbage i det nye byggeri.

”Der var mange lokale kunder i den gamle butik og vi holdt den i gang så længe som muligt. Men til sidst var det håbløst fordi butikken forsvandt bag ombygningen, så vi lukkede den ned. Men da vi fik mulighed for, at rykke ind i det nye byggeri, så var det oplagt for os at være der. Så er vi sikre på, at de kunder, som har savnet den lokale butik, vil vende tilbage,” siger Carsten Hadsbjerg.

Læs også om apoteket: Skovlunde Apotek i helt nye klæder

Ny butikschef

Den nye butikschef i Netto i Skovlunde hedder Jesper Liam Drejer Nielsen.

Jesper startede sin Netto-karriere tilbage i 2015 i Værløse. Gennem årerne har Jesper været rundt i mange forskellige Netto-butikker og har fået vendt nogle butikker, der havde svære udfordringer til nogle rigtig velkørende og flotte butikker. Jesper blev desuden nummer to i Nettos interne konkurrence om titlen som Årets butikschef, region Nordsjælland 2019. Det er derfor en erfaren og målrettet butikschef som vil tage imod kunderne i den nye butik.

Jesper glæder sig meget til at byde kunderne indenfor i den helt nye butik:

”Vi vil gerne skabe fremtidens discountbutik med afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed. Vi vil i endnu højere grad indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, som går mod markante frugt- og grønt-afdelinger, convenience og en enkel og nem navigering i butikken. Det skal være behageligt at handle her, og på tværs af hele butikken vil man møde en styrket oplevelse, som vi håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod,” siger han.