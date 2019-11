Skovlunde Apotek i helt nye klæder

Apoteker Jacob Lenau glæder sig til langt om længe at komme på plads i de nye lokale i Skovlunde.

Efter halvandet år i byggerod og venteposition er det lige ved og næsten, at Skovlunde Apotek kan flytte ind i de nye lokaler ud mod Bybuen. Om en måned rykker apoteket ind ved siden af Netto og en ny café.

Af Ulrich Wolf

De har ventet længe. Men nu er det snart. Ganske som en julegave på forskud, ser medarbejderne på Skovlunde Apotek og apoteker Jacob Lenau frem til den 19. december.

Den tirsdag slår Skovlunde Apotek for første gang dørene op i nye lokaler i det nye byggeri ud mod Bybuen, som en del af første etape af det nye Skovlunde Bymidte-projekt.

Sammen med Netto og en endnu unavngiven cafe, vil de være pionererne i det store projekt, der har været undervejs årevis.

”Det var været en lang proces og vi har forberedt os længe. Det bliver et helt nyt apotek. Flere kvadratmeter og lyse lokaler med en helt moderne indretning. Det bliver rigtig flot,” siger Jacob Lenau, som har lagt en plan for fremtidens apotek i Skovlunde. Det skal nemlig ikke ’bare’ været et apotek, som man kender det.

Nyt sundhedscenter

”Vi skal være mere synlige i lokalsamfundet. Det handler ikke kun om at ligge centralt og lige ud til Bybuen og ved siden af Netto, hvor der vil komme rigtig mange folk til. Det handler også om, at vi skal have langt flere funktioner end i dag. Vi skal være en slags sundhedscenter, hvor der vil være rådgivning om livsstil og forebyggelse af sygdomme, foredrag og andre arrangementer, som alle kan komme til,” siger Jacob Lenau.

I de seneste måneder har personalet på i alt 14 ’trænet’ til den nye hverdag og de nye opgaver som de får. For målet er også, at man vil have nogle af de kunder tilbage, som er forsvundet i det seneste år.

”Vi har tabt mange kunder i denne periode, hvor vi har været meget usynlige og der har været byggerod. Så vi skal også give den bedste service og give vores kunder den bedste oplevelse. Det er sådan, vi får folk tilbage igen til deres lokale apotek,” siger Jacob Lenau.

Alt inventar i det nye apotek bliver skiftet ud og der kommer en robot, der kan lette ekspeditionen ved at finde varerne hurtigt frem, der kommer en moderne indretning og plads til kundearrangementer.

”Vi glæder os allesammen, så vi igen kan blive omdrejningspunktet i Skovlunde, når det drejer sig om sundhed og forebyggelse af sygdomme,” siger Jacob Lenau.

Det nye og meget større lokale er stadig ved at blive gjort færdig, men der blive langt bedre plads til kunderne. Til venstre ses den nye robot, som skal hjælpe med at lette ekspeditionerne.