Politiet sætter fokus på indbrud

Antallet af indbrud i private boliger er stigende i år i forhold til sidste år. Derfor sætter Københavns Vestegns Politi ekstra fokus på området, og de har brug for borgernes hjælp.

Af Mia Thomsen

Efter et historisk dyk i antallet af anmeldelser om indbrud i private boliger sidste år, er tallene fra i år steget, så de ligger på niveau med forrige år.

I perioden januar til oktober i år har Københavns Vestegns Politi modtaget 234 anmeldelse om indbrud i private boliger, og sammenlignet med samme periode sidste år, hvor det lå på 180, er det er en stigning på 30 procent.

Men med til den historie hører, at indbrudsantallet sidste år var usædvanligt lavt – faktisk det laveste nogensinde i den tid Københavns Vestegns Politi har eksisteret som politikreds.

Kigger man flere år tilbage ligger antallet af indbrudsanmeldelser i samme periode og svinger mellem 230 og 390, så dette års 234 er altså stadig relativt lavt.

Ikke desto mindre får stigningen fra 2018 til 2019 de lokale politifolk til at sætte fokus på netop indbrud, da det ikke kun er i Ballerup, kurven går opad, men også i de øvrige nordlige kommuner i politikredsen; Gladsaxe og Herlev.

”Det er vigtigt at understrege, at stigningen sker fra et historisk lavt udgangspunkt. I disse år oplever vi de laveste indbrudstal i mange år. Men lige nu går kurven den forkerte vej – og det skal stoppes,” siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben, som er chef for Københavns Vestegns Politis indbrudsgruppe.

Rykker altid ud

Københavns Vestegns Politi har allerede en særlig indbrudspatrulje med efterforskere, der er specialiserede i at tage sig af indbrudssager.

”Vi kommer ud til alle indbrud i privat beboelse. Hvis vi får en melding om, at der foregår et indbrud her og nu, rykker vi ud med det samme. Men som regel opdager folk først, at de har været udsat for indbrud, efter det er sket, og når de så ringer til os, kan det godt være, vi ikke lige kan være der i løbet af den første time. Men vi kommer så hurtigt som overhovedet muligt og sikrer os materiale som for eksempel dna,” siger Claus Bardeleben.

Udover patruljen, der kører ud hele dagen og aftenen, har Københavns Vestegns Politi nu også styrket indbrudsgruppen ved at afsætte medarbejdere til blandt andet at sidde og gennemgå alle rapporter om indbrud.

”De her folk er dedikeret til at se på vores indbrud. Ved at sidde og nærstudere rapporterne kan de måske se nogle sammenhænge eller mønstre,” forklarer Claus Bardeleben.

Det kan for eksempel være måden indbruddet er begået på, tidspunktet, det geografiske område, hvad der er blevet stjålet og så videre. Alt sammen noget, der kan give politiet bedre mulighed for såvel forebyggende arbejde som opklaring.

Ring ved det mindste

Men politiet kan ikke gøre det alene, derfor opfordrer de borgerne her i Ballerup til at hjælpe dem – og hinanden – med at holde udkig efter indbrudstyvene.

”Vi vil rigtig gerne have borgerne til at hjælpe os. Det er jo hundelufteren, der går rundt derude på villavejene dag efter dag, som ved, hvad der sker. Så det er også ham, der opdager, hvis noget er anderledes, og så må han altså meget gerne kontakte os,” siger Claus Bardeleben og uddyber:

”Det kan jo være alt muligt, der virker underligt eller unormalt. Mærkelige biler, der kredser rundt i området uden at have noget ærinde, måske nogen der stopper og går rundt og kigger. Hvis man ser noget, der virker mistænkeligt, skal man endelig bare ringe til os.”

Københavns Vestegns Politi kan træffes døgnet rundt på telefon 43 86 14 48 eller 114.

FAKTABOKS: Antal indbrud

Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse (villaer, lejligheder, værelser og landejendomme) i Ballerup Kommune i månederne januar- oktober.

2014: 348

2015: 239

2016: 384

2017: 287

2018: 180

2019: 234

FAKTABOKS: Gode råd fra politiet

• Hold øje med dit nabolag

• Gør det svært at komme ind i dit hus

• Gennemgå hus og have for redskaber, tyven kan bruge

• Brug ”Nabohjælp”

• Se øvrige gode råde på Nabohjaelp.dk og Københavns Vestegns Politis facebookside