Mindeord: Vores allesammens Mitzie er død

mindeord Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at Mitzie, med det borgerlige navne Birthe Erichsen, døde lørdag den 16. november efter kort tids sygdom. Hun blev 84 år.

Af På bestyrelsens vegne, Bo Kastrup, Smørum Rulleskøjte Klub

Vi, sporten og Smørum Rulleskøjte Klub er blevet et unikt menneske og en utrættelig ildsjæl fattigere.

En stærk del af Smørum Rulleskøjte Klubs fundament og mangeårigt bestyrelsesmedlem, medstifter af Rulleskøjteunionen DRU og ikke mindst et kærligt, varmt og åbent menneske, som var samlingspunkt for alle.

Sporten har mistet en personlighed og en flammende ildsjæl. Mitzie levede og åndede for rulleskøjtesporten og blev aldrig træt af den og delte gladelig ud af sine historier og anekdoter fra dengang, hun selv var aktiv.

I sin ungdom var Mitzie selv ivrig hurtigløber, deltog ved EM og blev nummer fem tilbage i 50’erne. Mitzie har løbet på rulleskøjter gennem hele sin ungdom og har deltaget i mange stævner. Hun har også medvirket til at sikre sporten fremover ved at fostre to døtre, som selvfølgelig begge har været aktive i SRK.

Siden stiftelsen af Smørum Rulleskøjte Klub har hun været at finde i klubben eller med landsholdet, når der var træning og rejser.

På tværs af klubber, bestyrelser og lande var Mitzie et fantastisk samlingspunkt. Alle steder vi kommer frem, bliver der straks spurgt til Mitzie.

Som klubbens maskot og faste anker udøvede hun samme indsats og havde samme tilgang til sporten over for de skiftende bestyrelser og forældre, der har haft deres gang i klubbens historie, nemlig ingen over klubben og respekt for hinanden.

Sporten og især børnene kom før alt andet uanset tilhørsforhold, og hun var altid klar med kærlighed, omsorg og en trøstende hånd, et plaster til knæet eller en elastik til håret. Og vi voksne kunne modtage en ”kærlig” opsang, hvis vi ikke opførte os ordentligt over for sporten eller hinanden.

Hun var altid at finde i rulleskøjteklubben frem til hendes sygdom og var altid klar til at byde nye medlemmer velkommen og ligeså nye forældre med en kop kaffe.

Vores tanker går til Mitzies familie. Mitzie efterlader sig to døtre og svigersønner, fire børnebørn og to oldebørn.

Bisættelsen har fundet sted.

Æret være hendes minde.