Julemarkedet indtager Kirketorvet

Folkene fra træværkstedet på Lindbjerggård har bygget de ti nye salgsboder til julemarkedet.

I år er alle sejl sat for at skabe et super hyggeligt julemarked på Kirketorvet i Ballerup - med bred opbakning fra både erhvervsliv, foreninger og frivillige fra byen.

Af Mia Thomsen