50 år med kirke og gode historier

Kjeld-Viggo Jørgensen kan fejrer 50 års jubilæum i Ballerup Sogns menighedsråd tirsdag den 3. december.

I et halvt århundrede har Kjeld-Viggo Jørgensen været medlem af menighedsrådet i Ballerup Sogn.

Af Mia Thomsen

”Jeg har lige læst en bog om sådan en besøgsven, der besøgte en mand på et plejehjem. Manden var nu 96. Han var uddannet som skrædder, men i sine unge dage blev han agterud-sejlet på en station i Borup. Han var blevet fuld inde på kroen, og servitricen var så flink at tage sig af ham. Så han blev gift med hende. Og hun var enearving til et husmandssted, men han var jo ikke landmand, så det gik ikke særlig godt. Og sådan var hele vejen i gennem, og han kværulerede over det hele.”

Glæden ved at fortælle en sjov anekdote eller historie er kendetegnende for Kjeld-Viggo Jørgensen, og han starter interviewet med at gøre det. Det foregår på klingende fynsk, som på trods af 60 år i byen ikke kan siges at have ladet sig imponere af den ballerupske sprogtone.

De, der kender ham, ved, at han kan mange historier, men at de altid fortælles med hjertet på rette sted og for det gode fælles- og morskabs skyld.

FDF og fadervor

Var det da samme tilfældighed for dig som manden i Borup, at du kom ind i menighedsrådet for 50 år siden?

”Nej, der var kampvalg, der var jo rift om pladserne de første år. I al beskedenhed så har jeg jo været en af dem, der lå øverst på listen, så jeg blev altid valgt. De sidste år har der jo ikke været kampvalg, så det er nok derfor, jeg er blevet hængende,” siger Kjeld Viggo og bryder ud i latter og fortsætter grinende:

”Ellers var jeg jo nok blevet strittet ud.”

Hvad var grunden til at du kom med i menighedsrådet?

”Jeg er vokset op med at bede fadervor og har været FDF´er i mine barneår. Jeg har altid holdt meget af at komme i kirke.”

Kjeld-Viggo fortæller, at det politiske arbejde i menighedsrådet fyldte mere førhen. Og at bølgerne kunne gå højt med opgør til følge. Kjeld-Viggo repræsenterede selv den socialdemokratiske liste og fortæller, at han blandt andet sad for at holde øje med, at man ikke brugte for mange penge. For eksempel dengang man diskuterede, om man skulle bygge en kirke i Egebjerg.

Yngre kræfter

Hvad kan du godt lide i dit engagement ved kirken?

”Jeg kan godt lide kirkegangen, det giver mig fred i sindet at sidde på bænken i kirken. Men det skal ikke lyde fromt. Jeg har også været rebelsk engang, og nogen vil sikkert mene, at jeg stadig er det,” siger Kjeld-Viggo og tilføjer grinende:

”Selvom jeg ikke er den mest flittige kirkegænger.”

For Kjeld-Viggo har det at sidde i menighedsrådet været både hyggeligt og meningsfuldt:

”Det er hyggeligt at være i menighedsrådet. Ja, og førhen sad vi også og røg cigarer. Det må man vist ikke mere,” siger han og fortsætter:

”Men jeg håber virkelig, at nogle yngre mennesker vil få øjnene op for, hvor værdifuldt det er, det store arbejde for så mange mennesker, det er der en kæmpe glæde ved. Kristendommen ændrer sig jo også i takt med tiden,” siger jubilaren, som har været med i et halvt århundrede, og som bliver fejret i præstegården tirsdag den 3. december klokken 12-14, hvor alle er velkomne.