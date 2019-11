Ny ’fys’ i Skovlunde

Fysioterapeut Amalie Sølvsten har åbnet egen klinik i Skovlunde, hvor hun også bor med mand og tre børn.

På Meterbuen i Skovlunde har 36-årige Amalie Sølvsten åbnet ’Skovlunde Fysioterapi’.

Af Mia Thomsen

I store flotte lokaler på over 200 kvadratmeter har den 36-årige fysioterapeut Amalie Sølvsten åbnet egen klinik.

Henover foråret har hun med god hjælp fra sin mand og far gået og sat stedet i stand, så det hele nu står flot og klar til den store åbningsreception på fredag.

Patienterne er dog allerede begyndt at strømme ind, så Amalie og hendes kollega Anna, som har lejet sig ind en dag om ugen, er allerede i fuld gang med behandlingerne og de forskellige holdtræninger, som tæller både ryg, hofte og knæ samt gravid- og efterfødselstræning.

”Jeg kan godt lide at lave lidt af det hele, og det har jeg mulighed for her. Jeg møder mennesker i alle livsstadier lige fra nyfødte til ældre, så det er meget alsidigt og ikke to arbejdsdage er ens. Det passer mig rigtig godt,” fortæller Amalie Sølvsten, der også privat bor i Skovlunde sammen med sin mand og deres tre børn.

”Vi flyttede hertil for tre år siden og er blevet meget glade for at bo her,” fortæller hun.

Lokalerne, hvor hun nu har åbnet sin klinik ’Skovlunde Fysioterapi’ ligger på Meterbuen – med den store udklædningsbutik Festtema som nabo.

”I starten var jeg lidt nervøs ved at ligge i et industriområde, men det har faktisk vist sig at være rigtig godt, for der er masser af virksomheder i nærheden, hvor medarbejderne så lige nemt kan smutte herover,” fortæller Amalie, der glæder sig til at hilse på naboer, patienter og alle andre, der har lyst til at kigge forbi på fredag den 29. november, hvor hun holder ’grand opening’ i klinikken på Meterbuen 15 klokken 14.30-17.