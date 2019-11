Rå fantasydebut fra lokal forfatter

Dina Kjøng Sjöblom fra Ballerup debuterer med sin første bog - en engelsk time travel fantasyroman, der kombinerer nordisk mytologis og skotsk historie. Foto: Chad T. Charlton

Der er både nordisk mytologi og spændende skotsk historie flettet ind i Dina Kjøng Sjöbloms fantasy-debutroman.

Af Mia Thomsen

Dina Kjøng Sjöblom springer ud som forfatter med debutromanen ’Between Worlds – Ragnarok’, som er første bind i en engelsk time travel fantasy-serie omkring tab, kærlighed, loyalitet og kampen om at finde sig selv under de mest usædvanlige omstændigheder.

”Ved at kombinere nordisk mytologi og skotsk historie, giver den et unikt indblik i, hvordan de nordiske guder måske kunne have set ud, levet og elsket, havde de været en faktisk levende civilisation her på jorden,” fortæller Dina Kjøng Sjöblom om bogen, der er udgivet på engelsk, men også kommer på dansk til foråret.

”Ambitionen er et friskt ’take’ på nordens myter og guder samt at udforske huller i historien,” fortæller hun.

Myte og historie smelter sammen

I bogen møder læseren Alex, hvis verden bliver vendt på hovedet, da hendes bedste ven og coach Nathan dør.

I kampen for at finde sig selv, trækker hun sig fra sin MMA-karriere og flygter til sin hjemby for at tage Nathans job på det lokale museum.

Skæbnen har dog andre planer for hende, og efter en mystisk nat på museets udstilling fra de skotske hebrider, finder Alex sig kastet tilbage i tiden til højlandet i jernalderens Skotland.

Her må hun kæmpe – ikke kun for sit liv, men for at navigere i en verden af politiske stridigheder og vold, hvor myte og historie synes at smelte sammen.

Sort bælte i bøger og karate

Dina Kjøng Sjöblom er dansker med australske rødder. Hun er tidligere elitekæmper med sort bælte i karate og har fra barnsben interesseret sig for bøger, fantasy og ”huller i historien”.

’Between Worlds, Ragnarok’ er hendes første roman og er for alle der elsker rå vikingefortællinger, nordisk mytologi og Outlander-universet. Den udspringer af omfattende research på Orkneyøerne og de skotske hebrider.

Dina Kjøng Sjöblom er født og opvokset i Ballerup og bor her stadig sammen med sin mand og deres treårige datter.

”Skrivning er mit fristed”

Ved siden af livet som forfatter og mor arbejder Dina som fysioterapeut i Nordsjælland og som frivillig karateinstruktør i Glostrup Karateklub.

Forfatterskabet har også betydet, at hun er begyndt at holde foredrag om historisk fiktion og research og kildekritik til skoler og biblioteker, så dagene er fyldt godt op for den debuterende forfatter.

”Bogen er blevet til i de små åndehuller mellem putning, madlavning og vasketøj. Skrivning var dét fristed der var 100 procent til mig og holdt mig ’sane’ i hverdagens udfordringer og pligter,” fortæller Dina, der allerede er i fuld gang med opfølgeren til første bog.

Hvordan kan det være, du skriver på engelsk?

”Min morfar boede i Australien, så der blev talt meget engelsk i min barndom. Så både det at læse og skrive på engelsk kom naturligt. Så den korte forklaring er, at det er dét der kommer, når jeg sætter mig og skriver. Inspiration kommer jo i mange former og min kommer åbenbart på engelsk,” fortæller Dina Kjøng Sjöblom.

Bogen udkom i september i år på engelsk og er planlagt til at komme på dansk til foråret.