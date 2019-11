Årets virksomheder blev hædret

Repræsentanter fra Plejecenter Toftehaven (t.v), borgmester Jesper Würtzen (A) og repræsentanter fra Sowco ved mandagen prisoverrækkelse.

En privat og en offentlig virksomhed fik igen i år Ballerup kommunes virksomhedspris ved en ceremoni på Ballerup Rådhus. I år var det engrosvirksomheden Sowco og Plejecenter Toftehaven.

Af Mia Thomsen

Mandag var der traditionen tro overrækkelse af de årlige virksomhedspriser på Ballerup Rådhus. Priserne bliver hvert år givet til en privat og en offentlig virksomhed i kommunen, der tager socialt ansvar. Det sker for eksempel ved at hjælpe mennesker med udfordringer ind på arbejdsmarkedet.

Den private virksomhed var engrosvirksomheden Sowco. Firmaet får prisen for at udvise rummelighed og villighed over for ledige borgere, for at vise engagement med at integrere sårbare borgere og tage hensyn til deres behov.

Endvidere modtager Sowco prisen for at sætte en ære i at gøre alt for, at borgere ender med en fastansættelse i virksomheden.

Godt med lokale

Kasper Evert, salgschef i Sowco, fremhæver samarbejdet med kommunens jobcenter for at rekruttere ledige til virksomheden:

”Vi sætter stor pris på udnævnelsen. Vi er en ung virksomhed med store ambitioner, og det kan være svært at følge med. Vores kunder forventer, at vi reagerer hurtigt, når de placerer en ordre. Derfor er det vigtigt, at vi kan rekruttere medarbejdere hurtigt – og helst lokale. De lokale kender området, har kort vej til arbejde og er mere fleksible.

Samarbejdet med Jobcentret er helt vildt godt og en kæmpe gevinst for, at vi kan udvikle virksomheden og medarbejderne,” siger Kasper Evert.

Sowco sælger blandt andet nødder, mandler, linser, ris og tørret frugt. Virksomheden holder til i Skovlunde og har siden opstarten for fem år siden udvidet fra fire medarbejdere til i dag at have 15 ansatte.

Vil det meningsfulde

Plejecenter Toftehaven i Ballerup fik den offentlige pris for at yde en særlig indsats i forhold til at integrere ledige på arbejdsmarkedet, for at tilbyde ufaglærte ledige arbejde og motivere ledige til en fremtid i ældreplejen.

Annie Andersen, leder på Plejecenter Toftehaven, modtog prisen og var naturligvis også glad for hæderen.

”Jeg er sindssygt stolt af medarbejderne og beboerne. Vores mål på Toftehaven er at arbejde individuelt med mennesker og lade små spirer vokse. Det kræver, at vi har mennesker som vil det meningsfulde arbejde, for at vi kan lykkes. Og det har vi, ” siger Annie Andersen.

Toftehaven er Ballerup Kommunes største plejecenter med i alt 63 pladser.

FAKTABOKS: De nominerede til årets virksomhedspriser

Udover vinderne var en række lokale private og offentlige virksomheder nominerede til prisen.

Offentlige:

• Plejecenter Lundehaven

• Træning og Aktivitet ved Plejecenter Sønderhaven

• Børnehuset Ved Skoven

• Ordblindeinstituttet

• Psykiatrisk Center Ballerup

• Brydehuset

• Kantinen, Ballerup Rådhus

• Hjemmeplejen, Telegrafvej

Private:

• ADmire

• Bilsalg.dk

• Resino Trykfarver A/S

• Netto, Grantoftecentret

• Rema 1000, Hedeparken

• Huset Venture

• Silvan, Ballerup

• Ballerup Bowling

• SuperBrugsen Skovlunde