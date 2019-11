Første år med fikserne

I Repair Caféen sidder de frivillige ’fiksere’ klar til at hjælpe. Der kommer cirka 30 mennesker forbi, hver første lørdag i måneden, når caféen er åben. Foto: Kaj Bonne

Der er gang i biksen hos Repair Café Ballerup, der holder åben hver første lørdag i måneden. Her reparerer de frivillige fiksere alt lige fra krøllejern til Kay Boyesen-aber.

Af Mia Thomsen

Lørdag den 2. februar i år slog ’Repair Café Ballerup’ fors første gang dørene op på Ballerup Bibliotek. Siden har de haft åbent hver første lørdag i måneden, og den lille reparationscafé, drevet af frivillige, er ganske godt besøgt, fortæller tovholder og fikser Mette Jørgensen.

”Gennemsnitligt har der været 30 besøgende pr. gang og sammenligner man det med andre caféer, er det et ret pænt besøgstal. Der er stor interesse for hele tankegangen bag Repair Caféen og vores her i Ballerup har været blandt de første caféer i hovedstadsområdet, men nu popper de op overalt, for eksempel i Furesø, Gladsaxe og Allerød.”

Halvdelen kan fikses

Formålet med Repair Cafeer er at sætte fokus på genbrug og vise folk, at det er muligt at reparere ting, frem for bare at kassere og købe nyt. Og de frivillige ’fiksere’ i Repair Cafe Ballerup kan hjælpe med det meste – lige fra en defekt brødrister til et hul på bukseknæet.

”Det er naturligvis ikke alt der kan repareres, men den foreløbige statistik siger en succesrate på 50 procent,” siger Mette Jørgensen og tilføjer:

”Af den resterende halvdel er der noget, hvor der kan stilles en ”diagnose” som enten betyder indkøb af særlige reservedele og et genbesøg, eller en tur hos en professionel. Endelig er der ting, der ikke står til at redde, men så kan man kassere med god samvittighed.”

Masser af maskiner

Hvad er det så, folk kommer med og gerne vil have repareret?

”Alt,” lyder det fra Mette, der uddyber:

”Skal noget nævnes specifikt, kunne det være forskellige former for spillemaskiner, som grammofoner, cd-afspillere, videomaskiner og kassettebåndoptagere. Et tydeligt signal om at det ikke er alle, der henter deres musik på Spotify. Andre maskiner som barbermaskiner, krøllejern og hårtørrer fylder også i statistikken, ligesom blendere, støvsugere og brødristere.”

Ofte kommer der også folk med fjernbetjeninger, der ikke fungerer, men der kan det være svært at løse problemet, hvis man ikke har selve produktet med.

”Indimellem kommer der også opgaver, der mest af alt kræver fingerfærdighed, som for eksempel en Kay Boyesen-abe, der har tabt snorene eller en rullekuffert hvor håndtaget ikke kan trækkes op,” fortæller Mette Jørgensen.

Søger flere fiksere

De frivillige fiksere i Repair Café Ballerup er en lille fast gruppe af folk med forskellig faglig baggrund og kompetencer.

”Vi vil gerne være lidt flere, så der er mulighed for at sætte lidt forskellige hold fra gang til gang. Så hvis det kunne være noget for dig at være fikser, og du kan bruge en lørdag formiddag

om måneden, ja, så er du meget velkommen,” lyder opfordringen fra Mette Jørgensen til Ballerup Bladets læsere.

Folk med en baggrund indenfor elektronik er altid efterspurgte og lige nu kunne caféen i Ballerup også bruge lidt flere sykyndige.

Hvis man har lyst til at melde sig som fikser – eller høre lidt mere om hvad det indebærer, kan man kontakte Mette Jørgensen på: mail@mettejoergensen.dk.

FAKTABOKS: Tid & sted

Den første lørdag i hver måned flytter Repair Café Ballerup ind på Ballerup Bibliotek og hjælper med alle mulige småreparationer. Det kan være tøj, elektronik, legetøj eller andet, der er gået i stykker, men som kan repareres, så tingene kan bruges igen. Det er bare at dukke op med dine gamle ting, så hjælper de frivillige fiksere med at puste nyt liv i tingene – og det gør noget godt for både miljøet og din pengepung.

Næste gang er lørdag den 7. december klokken 11-14.