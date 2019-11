Julehygge på det nye kulturtorv

Kulturtorvet i Måløv bliver indviet på lørdag, når der er ’Jul i Måløv’ fra klokken 10 til 13.

Når der på lørdag holdes ’Jul i Måløv’ markerer det samtidig indvielsen af Kulturtorvet. Alle kan komme og være med.

Af Mia Thomsen

Selvom det efterhånden er nogen tid siden, Måløvs nye kulturtorv stod klart, så er det først nu, det bliver officielt indviet og taget i brug, som det kulturtorv, det er designet til at være.

Det er pladsen foran Kulturhus Måløv, der er blevet til Kulturtorvet, og det skal fejres på lørdag den 30. november samtidig som ’Jul i Måløv’.

Idéen med Kulturtorvet er, at det i dagligdagen kan bruges som parkeringsplads, mens det omdannes helt eller delvist til ’’festplads’’, når der bliver holdt større kulturelle arrangementer.

”Med det nye Kulturtorvet kan vi skabe endnu bedre rammer for fællesskabet og forstærke det gamle stationsbysmiljø og skabe gode rammer for aktiviteter, der kan styrke fællesskabet i Måløv yderligere,” siger borgmester Jesper Würtzen (A), der kommer til at stå for den officielle indvielse på lørdag.

Til Kulturtorvet hører også parasoller og stole, som kan benyttes, når der er aktiviteter på pladsen.

Derudover har torvet fået sit eget logo, der er udarbejdet af den lokale grafiske designer Martin Savery. Martin vil ved indvielsen fortælle, hvordan logoet ser ud, og der vil blive uddelt gratis postkort med logoet på.

Jul i hele byen

Kulturtorvet indvies som nævnt samtidig med, at der holdes ’Jul i Måløv’ på lørdag. Julehyggen begynder allerede klokken 10, hvor der vil være forskellige aktiviteter på pladsen.

Juletræet bliver tændt, KFUM-spejderne sørger for bål, snobrød og varm kakao, og indenfor i kulturhusets sal kan store og små klippe julepynt, tegne juletegninger og deltage i julequizzer.

Klokken 11.30 sørger Måløv Kirkes børne- og ungdomskor for ekstra julestemning i kulturhuset, når de synger både nye og gamle julesalmer.

Vanen tro kører borgmesteren og det festlige nisseorkester rundt i hestevogn. De kommer både forbi Plejecenter Sønderhaven og Hospice Søndergård, hvor orkestret begge steder vil spille lidt julemusik for beboere og ansatte.

Herefter kører de videre gennem byen for til sidst at ende på Kulturtorvet foran Kulturhus Måløv igen.

Klokken 12 vil pladsen blive officielt indviet af borgmesteren, og herefter vil der være musik, sang og julehygge frem til klokken 13.