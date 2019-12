Hvorfor skred Ballerup ikke ind over for jødehad?

Debat Lørdag den 23. november kunne Berlingske fortælle historien om Rebecca fra Skovlunde, der nu har måttet forlade to skoler, fordi hun blev forfulgt på grund af sit jødiske ophav.

Af Kenneth Kristensen Berth (O), Fhv. MF, folketingskandidat

Det er en gruopvækkende historie, hvor man ganske enkelt ikke forstår, hvordan de forhold, der beskrives på Rosenlundskolen, har kunnet gå for sig uden at der er skredet ind fra skoleledelsen og kommunens side.

Når en muslimsk elev klæder sig ud som terrorist til fastelavn, når en pige chikaneres igen og igen af de samme børn får at vide, at hun skal ”klippe sit hår af f….. jøde”, når hun bliver mødt med trusler om at blive dræbt, hvis hun viser sig på skolen igen, så er vi langt, langt ude over, hvad der kan tolereres på en dansk folkeskole.

Når den daværende skoleleder siger til Berlingske, at han i 2014 blev mødt med et krav om, at de elever, der forfulgte Rebecca skulle smides ud af skolen, og at han ikke ville efterleve ”dette specifikke behov”, så må jeg sige, at jeg nærmest er tom for ord.

Det er ganske enkelt rystende at læse familiens fortælling. Jeg håber inderligt at nogle på rådhuset i Ballerup har røde ører, og hvis kommunen mangler jura, der kan gøre det muligt at smide elever, der opfører sig på den her skitserede måde på porten, så må man gerne sige til. Jeg tvivler.

Jeg må sige, at jeg har lyst til at give Rebecca en stor krammer. Hun har ikke fortjent at skulle have en skolegang i frygt, og hun og familien er blevet svigtet groft. Dem, der har vundet er dem, der har chikaneret og forfulgt Rebecca og hendes familie. Det kan jeg simpelthen ikke rumme. Det må ikke gentage sig.