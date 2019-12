PensionDanmark bygger på Kildedal

Debat I Enhedslisten ser vi frem til at skabe et grønt og energieffektivt politiske grundlag, der sikrer at vi får et erhvervs- og boligområde med infrastruktur, der understøtter brug af ’big data’, så vi kan være med til at udvikle klimarigtige byområder, hvor ressourcerne bruges så effektivt som muligt.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Jeg lægger stor vægt på, at Kildedal skal udvikles med de bedste forudsætninger for cirkulær økonomi – så de ressourcer der er i området anvendes fuldt ud, eksempelvis ved at den ene virksomheds overskudsvarme kan anvendes af en anden virksomhed eller til at varme boliger op med.

For Enhedslisten er det vigtigt at tænke bredt, få FN’s verdensmål med ind i alle dele af planlægningen både for det samlede lokalområde og for de enkelte bygninger.

Det er vigtigt at området DGNB-certificeres, så vi sikrer at både materialevalg, indretning og teknologi skaber et byggeri, der er så energioptimeret som muligt og at de tekniske løsninger er nemme og intuitive at bruge. At de byggematerialer, der bruges er produceret under ordentlige arbejdsvilkår og uden at have skadet naturen og i området.

Naturen i Kildedal er spredt, men den har fine kvaliteter. Naturområderne må selvfølgelig ikke bebygges og det skal undersøges, hvad der skal til for at byggeprocessen kan ske under hensyn til naturen. Ligeledes skal det undersøges om veje og stier kan saltes eller om det vil få negative konsekvenser for naturen, så mener vi i Enhedslisten, at der må vælges et andet tø-middel.

Det bliver rigtig interessant at være med til at skabe en klimavenlig by og erhvervsområde på naturens præmisser.