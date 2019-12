Debat Kære Mette. Puha, sikken en oplevelse for pigerne.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Jeg er glad for, at det ikke gik værre. Jeg har i mange år arbejdet hårdt på at sikre vores skoleveje, de skal være trygge og sikre for vores børn.

Jeg ved ikke, hvad der kan gøres ved oversigtsforholdene det pågældende sted, men jeg lover, at der bliver kigget på det med faglige øjne, og at vi også handler, hvis noget kan blive bedre.