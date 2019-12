Billeder fra jul på Kulturtorvet i Måløv

Kulturtorvet blev indviet af borgmesteren lørdag middag. Foto: Kaj Bonne

galleri Lørdag blev der slået to fluer med et smæk i Måløv, hvor det nye kulturtorv blev indviet samtidig med ’Jul i Måløv’. Foran kulturhuset var der gjort klar med røde snore, som skulle klippes, og de fine, nye parasoller var slået op i dagens anledning. Borgmester Jesper Würtzen fik æren med saksen og holdt en lille tale, inden der var både sang og lidt godt til ganen for de mange fremmødte.

Af Mia Thomsen