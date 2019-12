Bilist pløjede hæk og have op

Familien på Råmosevej har taget deres forholdsregler og lader ikke længere børnene lege i den del af haven, der ligger ud til svinget. Det var her bilen bragede gennem hækken natten til tirsdag.

Da Nicola Morrison Stojanovic tirsdag kom ud i sin have, var en ukendt bilist braget gennem hækken og havde efterladt tydelige hjulspor på græsplænen. I flere år har de døjet med voldsom fart på vejen.

Af Ulrich Wolf

Egentlig var det blot den foreløbige kulmination på flere års kamp og frygt.

Nicola Morrison Stojanovic og hendes mand Neno har boet på Råmosevej 85 siden 2014. Deres have ligger ud til et sving på vejen, hvor der i alle årene er blevet kørt rigtig stærkt. Flere gange har de frygtet, at det skulle ende galt og at en bil havnede i deres have. Derfor har de også flyttet børnenes legeudstyr fra den del af haven. De vil ganske enkelt ikke risikere, at en bil i fuld fart rammer dem, mens de leger i haven.

Natten mellem mandag og tirsdag i sidste uge skete det så. Heldigvis var der ingen i haven på det tidspunkt, men både hæk og græsplæne var ødelagt, efter en bilist sandsynligvis var kommet for hurtigt ind i kurven og var kørt gennem hækken, ind over græsplænen og tilbage igen ud på vejen.

Ingen effekt

”Vi har intet set eller hørt, før næste morgen. Vi har anmeldt det til forsikringen og politiet, men da vi ikke har nogle spor af bilisten, så kan vi ikke gøre meget mere. Vi oplever ofte, at bilisterne kører rigtig stærkt her på Råmosevej, og vi har lige siden vi flyttede ind været i dialog med Ballerup Kommune om hastighedsdæmpning, men det har ikke den store effekt,” siger Nicola Morrison Stojanovic.

Den tilladte hastighed er for et par år siden blevet sat ned fra 80 til 60 kilometer i timen, og der er også skilte der viser det, men det virker ikke afskrækkende på bilisterne med den tunge speederfod. Der køres fortsat rigtig hurtigt.

”Det er alle slags biler, der drøner forbi. Vi har foreslået bump eller chikaner eller andre former for fartdæmpere, for skiltene om 60 kilometer i timen hjælper intet. Men det handler nok om penge. Vi har også foreslået, at vi kan sætte et plankeværk eller en mur op ud mod vejen, så bilerne ikke bare uhindret kan køre ind i haven. Men kommunen siger nej. Der skal være levende hegn. Så vi tør ikke lade vores døtre lege i den del af haven,” siger Nicola, som frygter, at det en dag går helt galt og en bil måske havner inde i stuen eller at nogen er i haven, når der sker noget.

”Der ligger også en lastbilcentral med meget tung trafik til følge, så vi forstår ikke, at Ballerup Kommune ikke kan se, at der må gøres noget. Jeg ved ikke, hvem der kørte ind i vores have, men det er meget utrygt og ubehageligt,” siger Nicola Morrison Stojanovic.

Inviterer til møde

Men måske er der en form for løsning på vej. I hvert fald er formanden for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A), villig til at mødes med beboerne og få en snak om sagen.

”Vi har inviteret beboerne til et møde, hvor vi vil drøfte sagen og se, om vi kan finde en løsning. Problemet er, at vi ikke bare kan etablere bump eller chikaner. Der ligger en buscentral på vejen og der er skrappe regler på det område, fordi chauffører ikke må køre over for mange bump. Men til gengæld vil vi meget gerne se på, om vi kan dispensere i forhold til de regler om levende hegn, for det er da dumt, at de ikke kan lave noget beskyttelse ved deres have,” siger Hella Hardø Tiedemann.

Hækken var nedlagt og græsplænen godt medtaget, da bilisten var kørt ind og ud igen. Beboerne frygter, hvad der sker næste gang.