Politikerne siger nej til svampekamp

Hjortespring Golfklub har et stort problem med svamp på deres baner. Man har tidligere fået lov til at sprøjte mod svampene, men politikerne i Ballerup Kommune vil ikke give lov igen. Derfor må golfklubben nu kun sprøjte på den halvdel af banen, der ligger i Herlev Kommune. Foto: privatfoto

Giftigt Hjortespring Golfklub har tidligere fået dispensation til at bekæmpe svampe på banens greens. Derfor har de igen i år søgt og forvaltningen sagde ja. Men et flertal i teknik- og miljøudvalget sagde nej. Det giver anledning til heftig debat og uenighed blandt politikerne.

Af Ulrich Wolf

Når man spiller golf skal banen være flot og klar til at bruge. Derfor er det irriterende, at svampe indtager de mange greens og generer spillerne. Det problem har Hjortespring Golfklub haft i flere år og i 2016-2017 søgte de om tilladelse til at bekæmpe svampeangrebene. Det fik de en midlertidig tilladelse til, mens de i 2018 fik afslag på en længerevarende dispensation.

Også i 2019 har klubben søgt om tilladelse til at benytte fungicider på golfbanen, og kommunens forvaltning har givet grønt lys til en dispensation for 2019-2020.

Derefter vil man afvente Miljøstyrelsens rapport om miljøkonsekvenserne af fungicider på greens, der kan have indflydelse på fremtidige ansøgninger.

Men nu har et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti besluttet af sige nej til dispensationen.

Dermed følger de indstillingen fra både teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget i sagen og fortsætter den ’aktivistiske’ politik, som man tidligere har set med sagen om Burger King, hvor politikerne også gik imod indstillingen fra forvaltningen.

Holdningen blandt flertallet er, at man gerne vil hjælpe klubben med at bekæmpe svampene, men at man skal finde alternative muligheder, der ikke indbefatter gift af nogen art.

Noget af klubben ligger i Herlev Kommune, og her har politikerne valgt at give dispensationen, men altså ikke i Ballerup.

Pebernødder på bordet

Afvisningen gav anledning til en heftig debat mandag aften, da sagen var bragt til debat og afstemning i kommunalbestyrelsen af Jacob Wøhler Jørgensen (V), som selv stemmer for forvaltningens indstilling.

”I Herlev vil man gerne give dispensationen og ikke i Ballerup. Men man vil gerne give penge til kunstgræsbaner, der har en langt større forurening. Det forstår jeg ikke,” siger Jacob Wøhler Jørgensen.

Han havde på aftenens møde medbragt flere poser pebernødder, der skulle illustrere, at forureningsniveauet for svampebekæmpelsen var en enkelt pebernød, mens det var tre poser ved kunstgræsbanerne.

”Jeg har svært ved at forestille mig, at den lille mængde sprøjtemiddel har betydning for grundvandet. Derimod har det meget stor betydning for klubben. Det er ren symbolpolitik. Jeg ved ikke, om det handler om, at man tror, at det ikke er kernevælgerne, men at det er nogle ’rige’ borgere, der kommer i klubben. Men klubben er en folkelig forening, og det kan betyde medlemsflugt,” siger Jacob Wøhler Jørgensen.

Han tvivler på, at det alternativ, som man vil hjælpe klubben med, fører til noget.

”Jeg har snakket med greenkeepere om det, og meldingen er klar. Hvis man vil problemet til livs, så er man nødt til at bruge lidt bekæmpelsesmiddel, endda i små mængder. Men jeg er sikker på, at der ikke sker mere i sagen,” siger Jacob Wøhler Jørgensen, som også vil ”undre sig meget”, hvis Miljøstyrelsens rapport viser, at den lille mængde fungicider, som man bruger på golfbanen, vil have betydning for grundvandet.

Men formanden for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A), står fast.

Vi vil ikke fucke med vores grundvand

”Vi er en grøn og pesticidfri kommune og det holder vi fast i. Det kan godt være, at svampebekæmpelse med fungicider er en lille ulykke, men den er der, og det vil vi ikke være med til. Vi ved ikke, hvad effekten er og vi vil ikke gå på kompromis med vores klimakommune-brand og ’fucke’ med vores grundvand. Så det er et klart symbol på, hvad vi står for. Det er rigtigt, at vi gav dispensation i 2016-17 en enkelt gang fordi golfklubben lovede, at det kun var den ene gang. Men de har søgt lige siden og nu siger vi igen nej,” siger Hella Hardø Tiedemann.

Hun erkender, at klubben har nogle problemer med svampeangreb, især på hul 16, og hun vil gerne hjælpe klubben.

”Der er nogle problemer og vi vil meget gerne hjælpe. Det kan ske ved at vi fælder nogle af træerne, for når banen er i skygge, så dannes der svamp. Vi kan også flytte hul 16. Hvis klubben har andre forslag, så er vi meget lydhøre og vi er i dialog,” siger Hella Tiedemann, som pointerer, at hun ikke har noget som helst imod golf.

”Golf er en folkesport, der har alle slags mennesker med. Så det har intet på sig, at vi har noget imod golf. Men vi har noget imod sprøjtegifte og jeg regner ikke med, at der kommer en dispensation fra min side – uanset hvad,” siger Hella Hardø Tiedemann.

Forslaget om dispensationen blev altså stemt ned af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti, mens Venstre og Konservative stemte for.

Golfklubben frygter medlemsflugt

I Hjortespring Golfklub ærgrer de sig over Ballerup Kommunes nej til at sprøjte mod svampe og frygter, at banens tilstand vil skræmme medlemmerne væk.

I Hjortespring Golfklub, der har ni huller i Herlev Kommune og ni huller i Ballerup Kommune, ærgrer man sig over endnu et politisk nej.

”Sagen går fem år tilbage, hvor vi ansøgte om at sprøjte i meget små mængder og fik ja til at sprøjte i en tre-årig periode, fra 2015-17. Før ansøgningen var vi hårdt ramt af svamp og vi mistede medlemmer, fordi folk ikke kunne spille på banen. Det hjalp og vi fik vores medlemmer igen. Så da vi havde samme problem i 2018, søgte vi og fik afslag hos Ballerup kommune og tilladelse hos Herlev Kommune. Nu er billedet altså det samme. Det ærgrer os, for vi kan se, at den lille mængde, vi bruger og som ligger inden for Miljøstyrelsens krav, hjælper på banekvaliteten,” siger Christian Holm, bestyrelsesformand i Hjortespring Golf.

Klubben er som nævnt i dialog med Ballerup Kommune om andre løsninger på det konstante problem, men indtil videre har det ikke virket optimalt at fælde nogle træer i området.

Frygter medlemsflugt

”Vores erfaringer viser, at det kun er de her sprøjtemidler, der virker. Vi har forsøgt andre tiltag, blandt andet fældet træer, men det bliver ikke helt godt. Det våde vejr, vi har for tiden, er gunstigt for svampevæksten, så det bliver nok ikke bedre,” siger Christian Holm, der frygter konsekvenserne.

”Der bliver forsket i mere biologisk nedbrydelige midler, men det har lange udsigter. Så vi frygter, at det i værste fald igen betyder medlemsflugt, for folk vil ikke have en dårlig oplevelse, når de kommer her. Så søger de andre steder hen,” siger Christian Holm, som fortæller at man på de ’tilladte’ områder sprøjter tre gange om året i efterårsmånederne og ellers intet foretager sig.