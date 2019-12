Langsomt internet? Få styr på forbindelsen med en hastighedstest

SPONSORERET INDHOLD: Ballerup er efterhånden en af de større byer på Sjælland. Det betyder også, at det giver dig en række fordele i hverdagen. Blandt andet kan du være sikker på, at du kan få en hurtig internetforbindelse og dermed slippe for lange ventetider. Desværre oplever mange, at deres hastighedsinternet ikke fungerer så godt som lovet.

Af SPONSORERET INDHOLD

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du undersøger din internetforbindelse. Det kan du nemt og hurtigt gøre med en hastighedstest. På den måde kan du blive klogere på, om du har den bedste forbindelse, eller om du skal på udkig efter nyt hastighedsbredbånd.

Hvad er en hastighedstest?

En hastighedstest, også kaldet en speedtest, er en måde, hvorpå du kan måle den gældende hastighed på dit internet. Ved at foretage en speedtest vil du kunne måle din bredbåndshastighed. Det gælder for alle typer bredbånd. Du kan måle på både ADSL, mobilt bredbånd, fibernet og meget andet. Det tager blot få minutter at gennemføre en hastighedstest.

Herefter kan du ud fra resultatet vurdere, om den gældende hastighed er tilsvarende den hastighed, du betaler for. Du skal være opmærksom på, at din speedtest kun er vejledende. Skal du måle din hastighed helt korrekt, skal du tilkoble et internetkabel til din computer.

Blinde vinkler og placering af elmaster kan have stor betydning for din forbindelse. Et internetkabel vil derfor give dig et mere retvisende billede af, hvor god en forbindelse du kan trække.

Så god en hastighed har du brug for

Har du foretaget en hastighedstest, og har du brug for et hastighedsinternet, der kan levere en bedre forbindelse? Det kan rejse en række spørgsmål om, hvor god en forbindelse du har brug for. Forbrugerrådet Tænk har lavet en vurdering af, hvor god en forbindelse du bør have.

Din download-hastighed er det vigtigste. Denne faktor vil du også kunne se, når du foretager en speedtest. Downloads er essentielle for dit brug af internettet. Denne hastighed fortæller noget om, hvor hurtigt du kan hente noget ned på din computer. Vil du gerne kunne streame TV og downloade film, har du som udgangspunkt brug for en download-hastighed på 25-50 Mbit/s.

Din upload-hastighed bliver også vist ved en hastighedstest. Denne hastighed har en mindre betydning end ovenstående. Denne faktor viser, hvor hurtigt du kan uploade noget til internettet. Denne behøver ikke være meget over tre Mbit/s for at være tilstrækkelig.

Hjælp dit internet på vej

Viser din hastighedstest, at din forbindelse ikke er tilstrækkelig, bør du først og fremmest selv foretage nogle justeringer. Du kan med fordel placere din router et centralt sted i boligen. På den måde kan den dække mest muligt af boligen. Placér den også væk fra andet elektronisk udstyr. Anvender disse den samme frekvens, kan det forstyrre din router.

Efterfølgende kan du udføre endnu en hastighedstest. Det anbefales, at du kører testen flere gange i træk. Det vil give det mest retvisende resultat. Har du tid nok, kan du med fordel køre en speedtest henover flere dage. Det giver dig det bedste resultat på dine målinger.