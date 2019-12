Babyboom og barselsbanko

Sognegården i Måløv var fyldt til bristepunktet, da Maria Raun holdt barselsbanko til fordel for Mødrehjælpen. Selv er hun lige blevet mor for anden gang til lille Hugo på tre måneder. Foto: Mia Thomsen

26-årige Maria Raun fra Måløv fik en ualmindelig god idé, da hun fandt på at holde barselsbanko i sognegården. Billetterne blev revet væk på 40 minutter og arrangementet var en kæmpe succes. Overskuddet på 11.440 kroner er nu sendt videre til Mødrehjælpen.

Af Mia Thomsen

Forbipasserende ved sognegården i Måløv stoppede storsmilende op, flere tog billeder og en af medarbejderne på kirkegården kvitterede med et ”Er det ikke bare sjovt!”

Og jo, det var faktisk rigtig sjovt – for udenfor sognegården holdt den største vognpark, Måløv og omegn nogensinde har set.

Det var nu hverken Audier eller Citroëner, der stod linet op, men derimod Odder- og Emmeljunga-vogne, barnevogne vel at mærke. Og der var virkelig mange af dem.

Barselsliv i Måløv

Årsagen til dette leben af nybagte mødre med nuttede babyer på armene var, at Måløv Sognegård denne tirsdag formiddag lagde lokaler til ’barselsbanko’.

26-årige Maria Raun fra Måløv havde nemlig gået rundt og fået lidt barselskuller og var træt af, at der ikke rigtigt skete så meget i nærmiljøet.

”Jeg syntes, det var lidt irriterende, at alle de spændende barselsaktiviteter foregik inde i København, og så tænkte jeg – hvorfor rykker vi det ikke bare herud?” fortæller Maria, der for tre måneder siden blev mor til sit andet barn, lille Hugo.

Hun fik derfor den idé, at lave en omgang ’barselsbanko’ i Måløv og gik straks i gang. Interessen var stor, da hun luftede idéen på facebook, så det stod hurtigt klart, at hun var nødt til at lave en form for tilmeldingssystem.

Hun havde 80 pladser at gøre godt med i sognegården, og i løbet af 40 minutter var de afsat.

”Det var fuldkommen overvældende, så mange der gerne ville med, og jeg var nødt til at lave venteliste,” fortæller Maria.

Støtte andre mødre

Med Hugo på armen gik hun også straks i gang med at finde sponsorer, som ville give præmier til barselsbanko-arrangementet.

Heldigvis var mange med på idéen og Maria endte med at have indsamlet et bjerg af præmier – så mange at hun lige smed et lotteri oveni bankospillet, så der var præmier til endnu flere af de deltagende.

Billetterne til arrangementet var gratis, mens bankoplader og lodsedler kostede 10-20 kroner, så alle kunne være med.

Overskuddet skulle gå til Mødrehjælpen i søstersolidaritetens navn.

”Jeg synes, at barselslivet godt kan være lidt svært – sådan det psykiske og det med at sidde stille. Og så tænkte jeg bare, at der er jo mange, der har det endnu sværere end jeg, som har nogle helt andre og langt mere alvorlige problemer, og dem vil jeg gerne hjælpe. Sådan fra mor til mor, i bedste ’sisterhood-ånd’, og derfor var det oplagt at vælge at give pengene til Mødrehjælpen.

Som sagt, så gjort. Det vildt populære barselsbanko-arrangement i Måløv blev en kæmpe succes, og Maria Raun endte med at have indsamlet 11.440 kroner, da kassen blev gjort op, penge som nu er sendt videre til Mødrehjælpen.

Kæmpe optur

Den overvældende succes har givet den unge mor fra Måløv blod på tanden.

”Der var så mange, der kom hen og sagde, at det var mega fedt, jeg havde lavet det arrangement, og at de håbede, jeg ville gøre det igen. Jeg har også allerede fået kontakt med nogle mødre i både Ølstykke og Skovlunde, som vil gøre det samme i deres byer, og der har jeg selvfølgelig lovet lige at give dem lidt gode råd med på vejen,” fortæller Maria og tilføjer:

”Det har været kæmpe optur, og jeg vil uden tvivl gøre noget lignende igen. Altså, nu skal jeg først lige hjem og sove lidt og kigge på min baby en hel masse, men det er helt sikkert ikke slut med at lave sådan nogle lokale arrangementer,” lover hun.