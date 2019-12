V-gruppeformand forlader politik

Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen har besluttet, at denne valgperiode bliver den sidste. ”Efter 24 år i lokalpolitik kan jeg vel også sige, at jeg har gjort min pligt,” siger han. Foto: Kaj Bonne

Efter 24 år og utallige timer og debatter i lokalpolitik har 2. viceborgmester og gruppeformand for Venstre Kåre Harder Olesen besluttet, at han ikke genopstiller ved næste kommunalvalg.

Af Ulrich Wolf

Det er en af de personer, hvor man kan sige, at han næsten altid har været der. En af de lokale politikere, der altid har stået forrest i debatterne, uanset om det var i avisens spalter, i kommunalbestyrelsen eller ude blandt borgerne.

Men til næste kommunalvalg i 2021 siger han stop. Efter 16 år som gruppeformand og 22 år – 24 år når perioden er slut – i politik for Venstre i Ballerup, forlader Kåre Harder Olesen kommunalbestyrelsen. Han har valgt ikke at genopstille og vil til den tid koncentrere sig om andre ting.

Det er en beslutning, han har tænkt meget over og den har ikke været let.

Ikke mere valgkamp

”Man går og tænker over tingene og jeg fylder 60 år næste år, så jeg vidste godt, at næste gang var det sidste gang. Men jeg ville ikke melde ud, før jeg var sikker på, hvad jeg ville. Det har bestemt ikke været nogen let beslutning, for det er jo stadig sjovt på mange

måder,” siger han og fortsætter:

”Jeg var til landsmøde i Venstre for nylig, og det var et godt møde med mange positive ting på programmet for partiet. Der blev blandt andet talt om valgkamp, og der kunne jeg mærke det. Jeg havde ikke den der lyst til igen at kæmpe fra hus til hus. Kampgejsten var der ikke på samme måde længere, og så vidste jeg, at det skulle være. Nu må nogen andre tage de kampe,” siger Kåre Harder Olesen, som pointerer, at han ikke har fortrudt tiden i politik og de store afsavn, det kræver.

Tid til noget andet

”Jeg bruger i perioder 20-30 timer om ugen på politik udover et fuldtidsarbejde. Det betyder, at jeg ikke kan gøre ret mange andre ting i min fritid. Jeg brænder for det, det har været sjovt og jeg har mødt mange gode folk,” siger Kåre Harder Olesen, der skrev om sin beslutning på facebook tirsdag aften i sidste uge.

”Jeg har fået rigtig mange positive tilkendegivelser efter min udmelding fra alle politiske fløje og det er jeg meget glad for. Men man skal kende sin tid. Jeg føler mig stadig frisk og ung og jeg vil gerne kunne bruge mere tid på andre ting i min tilværelse, som min familie og fritidsinteresser. Der er også nogle muligheder på jobbet, som jeg har måttet prioritere ned, så jeg føler, at tiden nu er moden til, at jeg prøver andre ting,” siger han og tilføjer:

”Min mavefornemmelse siger mig, at det er den rigtig beslutning, og efter 24 år i lokalpolitik kan jeg vel også sige, at jeg har gjort min pligt.”

Stadig irriterende

Selvom Kåre Harder Olesen melder ud i god tid inden næste valg, så lover han, at han i den indeværende periode vil fortsætte med samme ildhu som hidtil.

”Jeg skylder mine vælgere at kæmpe til det sidste. Jeg vil fortsat være irriterende for flertallet, det er mit job. Jeg har stadig et par år tilbage og i den periode er det ’business as usual’, det lover jeg. Men jeg melder ud allerede nu, så der er god tid til at finde min afløser, ” siger Kåre Harder Olesen, som ikke vil afsløre, hvem han selv foretrækker.

”Jeg vil ikke anbefale nogen. Jeg bruger min stemme, og så må det gå sin naturlige gang. Jeg skal ikke være den, der sidder og presser på i baggrunden, og det er vigtigt for mig, at man finder den rigtige afløser,” understreger gruppeformanden.

Medlem af kommunalbestyrelsen Jacob Wøhler Jørgensen og formand for Venstre i Ballerup, Mikael Wandel, har allerede meldt sig ind i kampen om at blive den nye V-spidskandidat ved næste kommunalvalg, som finder sted den 16. november 2021.