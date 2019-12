Repair Caféen er åben igen

De frivillige ’fiksere’ står klar til at hjælpe folk med at reparere alverdens ting og sager i Repair café på Ballerup Bibliotek på lørdag. Foto: Kaj Bonne

Hvis man har noget, der er gået i stykker, kan man tage det med ned i Repair Café Ballerup og se, om fikserne kan hjælpe.

Af Mia Thomsen

Genbrug og kunsten at passe på sine ting er oppe i tiden. I mange byer skyder Repair Cafeer op, og i Ballerup har Repair Café i lang tid holdt til på Ballerup Bibliotek den første lørdag i hver måned.

Nu er det igen tid til at få gratis hjælp fra de flinke frivillige i Repair Café. Man kan kigge forbi lørdag den 7. december mellem klokken 11 og 14 med sit elektronik, tøj, legetøj eller andet, som er gået i stykker. De frivillige gør, hvad de kan for at reparere, så tingene kan blive brugbare igen.

Hvis man selv har flair for at fikse ting og har lyst til at blive en del af Repair Café, så må man også meget gerne komme forbi på lørdag og få en snak med folkene i Repair Cafeen.