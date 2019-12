Kinesisk nytårsshow i Baltoppen

De dygtige kinesiske dansere, artister og akrobater vil levere et fortryllende show i Ballerup den 13. januar.

Et par uger inde i det nye år bliver der traditionen tro fejret kinesisk nytår med et forrygende show i Baltoppen LIVE.

Af Mia Thomsen

Hvis man bor i enten Ballerup, Egedal eller Frederikssund Kommuner har man mulighed for at skyde 2020 i gang med manér.

Det sker, når en lang række dygtige og prisvindende kinesiske dansere, artister og akrobater går på scenen i Baltoppen LIVE i Ballerup til et betagende nytårsshow.

Showet finder sted mandag den 13. januar klokken 19.30, og det kommer til at ske i et væld af lys, farver, musik og akrobatik.

En vigtig tradition

Nytårsshowet er arrangeret af de tre kommuner i samarbejde med den kinesiske ambassade for at markere Bycirklens strategiske samarbejde med den kinesiske storby Wuxi, der har eksisteret i over 10 år.

”Nytåret er én af de vigtigste traditioner i Kina, og fejringen er noget, som kineserne sætter en stor ære i. Nytårsshowet byder på nogle af Kinas dygtigste artister, så der venter med garanti et flot og betagende nytårsshow, som sidste år resulterede i et stående bifald fra publikum,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Før showet vil der være mulighed for at besøge stande, hvor kinesiske kunstnere vil demonstrere deres ædle kunsthåndværk.

I 2020 er det kinesiske nytår den 25. januar, hvor vi går fra ’grisens år’ til ’rottens år’.

FAKTABOKS: Kom med

Nytårsshowet finder sted mandag den 13. januar 2020 i Baltoppen LIVE.

Fra tirsdag den 10. december klokken 10 er det muligt at bestille billetter på hjemmesiden Billetto.dk, og man skal nok ikke vente for længe, da der plejer at være rift om pladserne.

Forestillingen begynder klokken 19.30, og fra 17.30 er der mulighed for at besøge standene med kinesisk kunsthåndværk.