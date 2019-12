Intetsigende ord om huller i vejene

Debat Det var venlige men intetsigende ord, kommunen ved Lars Algren, afsnitsleder, fortalte Hugo Rasmussen til dennes tidligere læserbrev.

Af Kjeld Halvorsen, Lerholmvej 42, Ballerup

Vi er glad for borgernes information og tips til os “uden at vi nødvendigvis følger op med en reparation”.

Budgettet er stramt får vi at vide, men det skulle blive bedre i 2020 i følge seneste budgetaftale. Men “vi starter der hvor problemerne og udfordringerne er størst” lyder det.

I samme udgivelse på side to fremgår det: “Ballerup sparer millioner på offentlige ydelser”.

Jeg vedhæfter billeder fra parkeringspladsen ved Meny i Ballerup. Hullerne taler for sig selv, en personbil kan snart ikke “skræve” over dem. De har været tilstede siden forgangne vinter og jeg har observeret dem over sommeren. Jeg kommer tre gange hver uge på parkeringspladsen.

Måske disse huller har en chance for reparation?